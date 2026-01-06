《驕陽似我》結局趙今麥、宋威龍結婚生女兒？原著小說還有虐心名場面！大結局播出時間搶先看
【文／徐瑞安】陸劇《驕陽似我》由宋威龍、趙今麥主演，故事以聶曦光（趙今麥 飾）的成長與愛情軌跡為主軸，學生時期的她，曾為一段單向奔赴的暗戀受過傷，直到遇見溫柔成熟的林嶼森（宋威龍 飾），一次次在她最疲憊、最脆弱的時刻接住她，總是溫柔而堅定的選擇她，兩人在一次次陪伴與理解中，慢慢走向彼此。隨著劇情推進，觀眾自然也更加好奇——顧漫在原著小說中，究竟是如何為聶曦光與林嶼森寫下最終結局？趁著即將迎向大結局的時刻，一起來看看《驕陽似我》原著小說結局走向。
🍿 《驕陽似我》線上看推薦：
開播時間：2025年12月22日
播出平台：Netflix、WeTV
主演卡司：趙今麥、宋威龍
集數：36集
備註：WeTV 1月6日解鎖大結局、Netflix 及WeTV一般會員將於1/11播出第36集
《驕陽似我》無論原著或是劇版，聶曦光在大學時期，都真心喜歡過學霸莊序（賴偉明 飾）卻在對方一次次誤解與冷漠中，逐漸失去勇氣，直到後來遇上林嶼森（宋威龍 飾），曾經破碎的心才終於被溫暖療癒，兩人也展開雙向奔赴的愛戀。即使後來莊序終於意識到自己的情感，卻早已來得太晚。
在原著結局中，莊序找上聶曦光，坦承自己的不甘與遺憾，甚至情緒失控質問：「為什麽我永遠在錯過？這個世界對我不公平，你對我不公平。」逼得聶曦光也生氣大喊：「你能不能接受跟我有什麽關係？」她為當年那個被總誤解、被否定的自己，討回公道：「你憑什麽對我有誤解，因為別人的話？」直指莊序只是仗著自己的喜歡有恃無恐，從來就沒有什麼錯過，只是不對等的感情罷了。
這場遲來的告白，終究來得太晚，聶曦光早已向前走，她更對莊序說：「你不喜歡我，喜歡一個人不是這個樣子的，這只是你的錯覺罷了。」喜歡是想給對方一切美好，會小心翼翼深怕做錯、被誤解，想讓對方開心，這是聶曦光對莊序曾經的喜歡。
林嶼森給聶曦光的喜歡，卻不曾讓她有過任何一次的小心翼翼，總是悉心呵護。
這場聶曦光徹底告別初戀莊序的名場面，林嶼森早已在旁靜靜等候，他沒有質問、沒有懷疑，全然相信聶曦光，儘管心仍會坐立不安，但他給女友所有的尊重和信任，讓聶曦光再次暖在心頭，再一次確定，真正的喜歡，是不捨得讓對方難過，是安心。
原著結局中，聶曦光和林嶼森堅定選擇彼此，至於劇版走向，目前流出的劇透中，宋威龍、趙今麥似乎拍攝了婚後篇章，不僅舉辦婚禮、組成家庭，甚至還迎來女兒，一家三口牽手同行的畫面洋溢著幸福，也讓觀眾更加期待《驕陽似我》最後將如何畫下最溫柔美好的句點。
