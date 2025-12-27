《驕陽似我》首播評價出爐｜衝上Netflix Top 3！ 宋威龍出場被讚「顏值之巔」趙今麥人設討喜
【文／曾心奕】由宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》終於上線了！該劇改編自顧漫的同名小說，而且作者本人還親自擔任編劇，讓許多人抱著很高的期待。《驕陽似我》首播當日釋出4～5集，之後一天更新2集，首播的口碑如何？本文也為讀者整理出開播評價。
🍿線上看推薦：《驕陽似我》
開播時間：12月22日
播出平台：Netflix、WeTV
主演卡司：宋威龍、趙今麥
更新時間：每日更新2集
集數：36集
《驕陽似我》開播評價1：宋威龍帥氣出場
宋威龍在《驕陽似我》中，本來是一名優秀的醫師，因此第一集一開始，就是拍他在做手術。宋威龍一出場，就讓許多觀眾看得很心動，因為本人本來就帥，在鏡頭下也被拍得很帥氣，讓人視線離不開，快速掀起討論，被讚「顏值之巔」、「宋威龍超帥」。
《驕陽似我》開播評價2：女主人設討喜
趙今麥在《驕陽似我》中，飾演元氣滿滿，如同小太陽般的聶曦光，她一出場就很有大學生的青春感！雖然個性比較懶散一些，但待人親切，臉上總掛滿笑容，相當討喜。其中也有不少觀眾看了之後，大讚趙今麥這部的造型很漂亮。
《驕陽似我》開播評價3：男二人設惹人厭、女配太心機
在《驕陽似我》的首播集數中，大部分在演女主角、男二，以及女配的校園生活，三人的關係複雜，聶曦光喜歡莊序（賴偉明 飾），而且和女配葉容（白冰可 飾）是室友關係，而莊序和葉容則為青梅竹馬，葉容似乎很在意莊序。
雖然看過小說的觀眾認為，男二莊序已經被修飾不少，但多數人仍覺得他講話很難聽、個性很差，甚至還會PUA女主，讓人不太喜歡。至於女配葉容的個性也不討喜，讓人覺得很心機。
《驕陽似我》開播評價4：國外背景太假
《驕陽似我》有一段劇情，是聶曦光帶著表弟出國，兩人感性對話的同時，背景卻讓人大出戲，有種「摳圖」感。這個狀況還一度衝上熱搜，引起討論。不過，兩人歸國後的畫面，又恢復正常。
《驕陽似我》開播評價5：男主出場時間過少
《驕陽似我》前4集著重在聶曦光和莊序的感情線，以及聶曦光的校園生活、與室友的關係，因此真正的男主角宋威龍幾乎沒怎麼出現。這樣的安排讓不少觀眾感到納悶，也討論起戲分問題。
不過，也有些觀眾指出，《驕陽似我》是從女主角的視角出發，所以一開始才會著重在校園以及單戀的劇情。其中也有人表示，其實劇版已經讓男主角提前出場了，比小說的進度早了很多，認為這樣的改編很不錯。
《驕陽似我》開播評價6：男女主角CP感爆棚
雖然前4集幾乎看不見宋威龍，但第5集正式進入職場的劇情後，男女主角身上就會陸續出現各種偶像劇式巧合，清冷主管搭配元氣小職員，讓人看得心癢癢，而他們的互動也擦出強大火花，被讚CP感爆棚。
以上就是《驕陽似我》的首播評價，雖然有些地方被提出來討論，但整體而言，口碑還是很不錯，很有「顧漫式」浪漫，如果有興趣的話，就趕快追起來吧！
其他人也在看
《驕陽似我》開播引爆話題！宋威龍顏值再登巔峰，「默默守護下屬」迷倒觀眾
大陸偶像劇《驕陽似我》開播後引發關注，播出1小時內，平台熱度突破22485，創下今年同類型作品的新高。宋威龍、趙今麥的搭檔引起不少討論，同時男二角色設定也成為觀眾熱議焦點，相關話題在社群平台持續發酵。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《驕陽似我》表白戲登場！宋威龍向趙今麥霸氣宣告「我讓你挑」 顧漫被讚「牛！」
由宋威龍、趙今麥主演的年度現偶大作《驕陽似我》劇情進入最高潮，昨（26）日播出第12集迎來劇迷期待已久的告白重頭戲。宋威龍飾演的「林嶼森」對趙今麥飾演的「聶曦光」深情告白，一連串教科書等級的台詞在微博引發討論，網友紛紛盛讚原著作者兼編劇顧漫的台詞功力，直呼：「顧漫還是牛！」鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
金正恩父女「互動親密」如情侶？日媒：傳北韓內部反彈「很噁心」
北韓最高領導人金正恩近日頻攜女兒金主愛，在公開場合亮相，但日媒引述多名消息人士透露，這對父女互動親密，已讓部分幹部與民眾私下感到「違和」甚至「不安」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 491
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 26
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 69
古天樂《尋秦記》延續「三女共侍一夫」 3女神凍齡現身、她被讚「20年沒變」
電影的《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。在電影版中古天樂和林峯也重新詮釋主題曲〈天命最高〉，歌曲一出，讓粉絲直呼回憶再現，非常感動！鏡報 ・ 19 小時前 ・ 9
爆售票網勾結黃牛！大麥網喊告「已取證」 朱孝天認情緒失控急道歉
朱孝天因被剔除F4演出陣容，在粉絲群組指控售票平台「大麥網」勾結黃牛，引發強烈回應，「大麥網」表示已取證不實資訊，並保留追究法律責任的權利。面對可能的法律風險，朱孝天緊急發表道歉聲明，承認自己情緒失控，做出錯誤示範，未來會更謹言慎行。網友們痛批他自作自受，暗示如果還想在演藝圈發展，就不該隨意發表未經證實的言論！TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 14
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 23
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 89
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
胡瓜逛菜市場婆媽激動！往他身上狂塞大魚 「要吃什麼都不用錢」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本周（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
聊著聊著就對上眼！林心如分享與霍建華相戀契機 坦言從沒想過會在一起
節目中，主持人李維嘉詢問林心如，是否與霍建華一樣，歷經感情培養與磨合的過程。對此，她直言回應，一開始真的沒有想過會與對方成為戀人，更沒預料最終會步入婚姻。她表示，兩人認識時間長達10年，長期以朋友身分相處，「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 10
《營業中》第1人！曾莞婷享受高規格待遇 莎莎廚房翻車爆危機
《嗨！營業中6》最新一集重磅邀請以《影后》奪得第60屆金鐘獎戲劇節目女配角的曾莞婷；看到女神降臨，一向嚴厲的合夥人竟然破例的宣布當天必須在「傍晚6點前」準時收工，讓莎莎、姚元浩不敢置信的直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
高雄優格店驚見"超帥男店員" 民眾:像韓劇裡走出來
南部中心／莊舒婷、劉安晉 高雄市報導有民眾在高雄一間新開幕的優格店品嘗下午茶，卻驚覺其中一名店員長的超級帥，彷彿就是明星一般，將畫面拍下發上網，直呼根本是電影裡走出來的男主角，讓不少網友紛紛敲碗地址想朝聖。優格店店員宇光外型亮眼，讓許多顧客慕名而來。(圖/民視新聞)咖啡店員將冷萃優格放進碗中，加入新鮮水果和烘烤燕麥，親自走到店外，將產品送到顧客手中，乍看之下，還以為是哪個藝人的一日店長活動，但其實他是貨真價實的店員，外貌神似韓國歐爸，不禁讓顧客直呼是從韓劇裡走出來的男主角。顧客：「真的長得還蠻像韓劇裡面走出來的，還看蠻清晰，而且台灣還蠻少見到這種，又高又白的男生。」顧客：「就有一種練習生的感覺，蠻有韓團的感覺。」顧客：「蠻帥的很像不會一般在路上看到的人，然後很像韓國人。」外表神似韓劇演員的咖啡廳店員，在網路爆紅。(圖/民視新聞)今年24歲宇光，在地高雄人，身高178公分，目前單身，高中畢業後就進入軍校，去年年底選擇提早退伍追求夢想，不只在優格咖啡廳打工，也接了一些模特兒或臨時演員的工作。優格店店員宇光：「發現自己有想要做的事，因為我自己是想當演員，因為我的偶像是周星馳，我們在高雄其實很少找到有那種優格店，甚至是蛋白奶昔那種，想說這種還不錯蠻有風格的，而且我剛說我喜歡大家開心，我希望可以得到大家的情緒價值，就是肯定，我覺得大家開心我就會很開心。」優格店老闆娘查理：「他來應徵覺得他很有親和力笑容滿分，外來客應該有一兩成左右，因為他的顏質的關係慕名而來這樣。」位在高雄這間韓系風格的優格店才剛開幕沒多久，店外就擠滿人潮，有人為了吃優格，有人為了看男店員養養眼，網友也線上大暴動，有人說，我現在出發，根本韓劇場景，請問班表？買東西有送店員嗎？精緻的五官加上滿滿的親和力，讓顧客不僅肚子吃飽，身心靈也充滿電力。原文出處：高雄優格店驚見「超帥男店員」 民眾：像韓劇裡走出來 更多民視新聞報導李雅英化身"阿勇"推全中文單曲! MV主打台灣感性風被台東6.1強震波及! 納骨塔9個骨灰罈掉落破碎台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
二寶出生不到2個月頻送醫！祖雄崩潰大讚台灣醫療健保：最安心的靠山
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，11月迎來二寶兒子「季季」，25日他透過IG首度公開兒子正面萌照，透露近2個月大的季季接連受感冒、流鼻水及腸絞痛苦楚，夫妻倆每天必須清理鼻腔5、6次，頻繁進出醫院，這陣子心力交瘁，祖雄嘆道，「真的很感謝台灣的醫療制度，健保卡，是我們最安心的靠山。該準備的保險，我們也都一一補齊，只希望在任何情況下，都能好好守護孩子。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1