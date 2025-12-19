《驚六》3人出事還不夠！全炫茂被挖出9年前車內打點滴 急發聲切割「注射阿姨」
韓國知名諧星朴娜勑引爆的「注射阿姨」風暴，疑似燒到一同主持《我獨自生活》的全炫茂！全炫茂9年前曾在《我獨》公開在車內吊點滴的畫面，立刻遭網友炎上，懷疑他是否也涉及非法注射？讓他所屬的SM C&C火速澄清！
韓網近來瘋傳全炫茂疑在移動車程，在車內打點滴的畫面，這一幕出自2016年1月29日播出的《我獨》第142集，當時全炫茂因工作滿檔導致聲帶結節，當時他把自己在車內打點滴的照片，分享到節目成員的群組聊天室。
該場景當時被節目解讀為全炫茂因行程滿檔，連去醫院的時間也沒有，當年播出時也沒引發爭議，網友反倒心疼起全炫茂。只是隨著「注射阿姨」事件延燒，也引發外界質疑與朴娜勑、Key等《我獨》班底私交甚篤的全炫茂，是否也涉及非法醫療。
全炫茂所屬的SM C&C，今正式發聲澄清。強調當時全炫茂因為喉嚨狀況不佳，在醫院接受完主治醫師診療，並依處方治療。只是當時因行程滿檔，在醫師判斷下不得已「邊移動邊完成處置」，否認非法醫療一事。公司更強調，「除了最後收尾的處置外，所有醫療行為皆在醫院內，依醫護人員判斷與處方進行。並不存在私下叫醫療人員到府、或接受非法施術的情況。」藉此自清並做出切割。
而這場朴娜勑引爆的「注射阿姨」爭議，已讓朴娜勑、Key、吃播網紅「挑食的新姐」都宣布中斷活動，開播7年的《驚人的星期六》更一次少了3位節目班底，影響最大。
大家好，我們是藝人全炫茂的所屬公司SM C&C。
針對近日網路上流傳的過往節目畫面，為釐清事實關係，特此說明如下。
目前被提及的畫面，出自2016年播出的《我獨自生活》。全炫茂當時因喉嚨狀況不佳，已在醫院接受主治醫師診療並依處方治療。由於距離拍攝行程時間不足，在醫師判斷下不得已邊移動邊完成處置，該過程的一部分才會在節目中被拍到。
除最後收尾的處置外，所有醫療行為皆在醫院內，依醫療人員判斷與處方進行。並無私下叫醫療人員到場，或接受任何非法施術之情事。
目前所提出的質疑，是在當時整體情況與來龍去脈未充分傳達之下，部分片段被單獨拿出來討論所造成的誤會，特此說明。
也請各界為避免與事實不符的誤解擴散，克制無根據的揣測與扭曲的解讀。
