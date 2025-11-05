《驚奇4超人》、《辣媽辣妹2》Disney+輪番登場！奧斯卡導演吉勒摩戴托羅圓夢拍《科學怪人》Netflix獨家上架｜11月線上看推薦
11月上架的好萊塢強片連發，《驚奇4超人：第一步》是漫威電影宇宙踏入新篇章關鍵起點，以復古未來世界為背景，4位超人各顯本事，驚奇先生的彈力拳腳、隱形女的隱身功力、霹靂火的飛天遁地，以及石頭人的力大無窮，迎戰神級反派「行星吞噬者」和其得力左右手「銀色衝浪手」，「漫威第一家庭」說什麼都要支持起來！
睽違22年回歸喜劇《辣媽辣妹2》上映後口碑極佳，琳賽羅涵、潔美李寇蒂斯再度飾演母女，上回身分互換，這次直接升級，加入琳賽羅涵的女兒和繼女，4人靈魂交換大亂鬥，上演更荒謬劇情，爆笑之餘也相當感人，是在家想放鬆心情的首選。
本月還有奧斯卡導演吉勒摩戴托羅新作《科學怪人》上架，向來對怪物情有獨鍾的他，終於圓夢拍了這個影響自己至深的經典故事，今年在威尼斯影展放映時獲13分鐘熱烈掌聲，好評不斷，值得期待。現在就來看看本月還有什麼精彩好萊塢新片上架吧！
《驚奇4超人：第一步》
漫威電影宇宙踏入新篇章關鍵起點！佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比主演，電影設定在以1960年代為靈感的復古未來世界，「驚奇先生」李德理查斯、「隱形女」蘇珊蘇史東、「霹靂火」強納森強尼史東、「石頭人」班格林姆4位超人各展神技保衛地球，同時得在英雄角色和家庭關係之間取得平衡，是漫威迷必看之作。
播出時間：11月5日
播出平台：Disney+
《辣媽辣妹2》
賣座喜劇《辣媽辣妹》話題續集，講述潔美李寇蒂斯和琳賽蘿涵飾演的母女黛絲和安娜經歷身份危機多年後，安娜有了一個女兒和一個即將成為繼女的孩子。在兩個家庭合併時面臨的挑戰中，她們意外靈魂交換且加倍升級，安娜的女兒與繼女也進入變身圈，4人靈魂交換，她們該如何解除變身危機？
播出時間：11月12日
播出平台：Disney+上架
《科學怪人》
奧斯卡導演吉勒摩戴托羅全新力作，改編瑪麗雪萊的經典故事，演出陣容包括奧斯卡伊薩克、雅各埃洛迪、克里斯多夫華茲。劇情以天才卻自負的科學家維克多弗蘭肯斯坦為主角，描述他在一場駭人的實驗中創造了一個生命，最終卻導致他與悲慘的創造物雙雙走向滅亡。
播出時間：11月7日
播出平台：Netflix上架
《全家逃走中2：在節難逃》
好萊塢男星馬克華柏格主演並擔任監製的《全家逃走中》好評再推續集！這次迎來全新反派，槓上《冰與火之歌》「北境之王」基特哈靈頓，延續爆笑風格與精彩動作場面，娛樂效果全面升級。故事設定於耶誕假期，摩根一家人安排了完美的海外旅行，沒想到，一位與丹摩根過去有關的神祕人物突然現身攪局，帶來一段尚未了結的恩怨。
播出時間：11月21日
播出平台：Apple TV上架
《曼谷淪陷》
改編自全球暢銷恐怖遊戲，泰美聯手打造災難驚悚片！泰國影后「Yaya」烏拉薩雅斯帕邦德首度進軍好萊塢，與《納尼亞傳奇》威廉莫斯里聯手對抗地獄魔物！ 劇情講述美國警探傑克與妻女前往泰國度假，沒想到因為一位恐怖分子的屠殺襲擊，地獄之門被強行打開，無數惡靈傾巢而出，曼谷瞬間淪為人間煉獄。
播出時間：11月1日
播出平台：MyVideo上架
《蘇斯博士：史尼奇》
從前從前，肚皮上有星星的史尼奇和肚皮上有月亮的史尼奇一起生活在海灘上，直到有一天，他們認為彼此差異太大，不能再住在一起，決定要分道揚鑣。後來，星星肚史尼奇史黛拉認識了月亮肚史尼奇珍珠，她們這才明白：史尼奇就是史尼奇，沒有哪一種史尼奇更優越。
播出時間：11月3日
播出平台：Netflix上架
《白日夢奇遇記》
老少咸宜的冒險喜劇動畫片，故事描寫史蒂薇和弟弟艾略特來到了奇特怪異的夢之國度，他們只要挺過各種難關，包括不好惹的長頸鹿玩具、殭屍早餐、惡夢皇后等，睡魔就會幫他們實現最大的願望：擁有一個完美的家庭。
播出時間：11月14日
播出平台：Netflix上架
《卡曼家族死亡謎案》
真實罪案紀錄片，描述來自富裕新英格蘭家族的年輕男子Nathan Carman，他和母親在海岸釣魚出意外，於救生筏上存活一周獲救，母親則失蹤。這起事件再次引發人們對多年前Carman富裕祖父被謀殺的懸案的關注。關於巨額家族財產的爭奪、多方調查，導致他因公海謀殺罪被聯邦起訴。
播出時間：11月14日
播出平台：Netflix上架
