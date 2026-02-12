《高嶺鐵衛Highguard》上市16天大裁員！曾誇口「玩家不用多」Steam線上只剩3800人
由 Wildlight Entertainment 開發的新團隊射擊遊戲《Highguard》（高嶺鐵衛），在正式上市僅 16 天後便傳出壞消息。據官方和前員工在 LinkedIn 上的證實，該工作室已進行了全公司範圍的大規模裁員，絕大多數的員工們都遭到解雇，這距離遊戲伺服器上線才剛過 2 週左右，但突然的消息玩家們並不感到意外。
雖然面臨人事大地震，但 Wildlight Entertainment 表示他們沒有放棄該作，目前工作室仍保留了核心成員，將繼續負責《Highguard》後續的營運和內容更新。不過，有遭解雇的設計師透露，原先團隊準備了許多還沒公開的遊戲內容，如今隨著大部分開發人員的離去，這些原本讓玩家期待的新內容能否順利推出，都已經成為未知數。
《Highguard》目前的市場表現顯然是不如預期的，根據 Steam 的數據統計，該遊戲在過去 24 小時內的同時在線人數高峰只有 3,799 人。對比遊戲上市前，開發團隊曾自信地向媒體表示「不需要龐大的玩家基數也能獲得成功」，如今面對人氣低迷與工作室裁員的雙重打擊，這言論也被外界認為是過度樂觀的誤判。
尤其是該遊戲的行銷操作引發不少爭議，去年 12 月首度公開後就沒有任何宣傳，多人遊戲也不進行測試獲取玩家的意見，選擇閃電突襲式的推出，讓許多人第一天上線根本不知道在玩甚麼，甚至忘記了這款遊戲。面對上市後的慘澹成績以及光速裁員的消息，網路上也出現許多嘲諷聲音：「不是說玩家人數不重要嗎？」、「裁員了，距離關閉應該也不遠了」、「看來玩家人數真的很重要」、「剛剛公開未來 1 年路線圖，現在就宣布艱難的決定…」
其他人也在看
超實用AI導入指南！知名工程師親揭6招「黃金公式」，讓AI從聊天→自動化流程高效率助手
知名工程師 Mitchell Hashimoto 親授6招黃金公式，開發者應捨棄聊天機器人，改採具備檔案讀寫與執行能力的 AI 代理，突破效率瓶頸。
抽獎中iPhone！新北女誤信秒寄提款卡 警及時攔截阻詐
抽獎中iPhone！新北女誤信秒寄提款卡 警及時攔截阻詐
三星S26二月底上市 首款2nm製程手機來了
手機大廠三星電子11日宣布，年度旗艦發表會Galaxy Unpacked將於25日在舊金山舉行，會中也將正式推出全新Galaxy S26系列智慧型手機，為全球首款搭載2nm製程晶片的手機。
《黑神話：鍾馗》新畫面曝光，遊戲引擎火力展示_電玩宅速配20260211
還記得2024年那隻震撼全球的猴子嗎？就在《黑神話：悟空》橫掃遊戲圈兩年後，這個充滿東方神話魅力的宇宙又迎來一位重量級角色！《黑神話：鍾馗》的實機展示影片，與玩家預期的捉鬼伏妖不同，這支六分多鐘充滿新春氛圍的賀歲短片，就做了一道 「黃魚鍋巴湯」。 別以為這是單純的動畫CG，官方強調這是遊戲引擎中的實機畫面，玩家們可以仔細觀察其中讓人驚豔的光影與物理運算。這道「黃魚鍋巴湯」也並非憑空捏造，而是製作組特地前往杭州的一家知名茶莊，請教主廚後1:1完美還原的真實食譜。 其實官方也坦承，戰鬥部分還沒完成，請大家不要太過嚴肅來看待這段影片。不過既然這道料理來自杭州，加上官方先前也在杭州舉辦了《黑神話：鍾馗》專屬的廟會活動，看來這次的地理背景應該確定了吧?不知道會不會繼承《悟空》帶動的山西旅遊，再來一波「杭州美食熱」呢?就讓我們拭目以待吧! （C）Game Science Interactive Technology Co.
《國際產業》首款2奈米製程手機 將亮相
【時報-台北電】手機大廠三星電子11日宣布，年度旗艦發表會Galaxy Unpacked將於25日在舊金山舉行，會中也將正式推出全新Galaxy S26系列智慧型手機，為全球首款搭載2奈米製程晶片的手機。 該系列共有3款新機，分別為Galaxy S26、Galaxy S26+以及旗艦款的Galaxy S26 Ultra。最大亮點的核心科技，則是搭載的三星自研的Exynos 2600行動處理器，該處理器採用2奈米製程技術，為全球首款實現量產的2奈米手機晶片，在效能與能耗表現上預期將帶來顯著提升。 Exynos 2600採用Arm最新CPU核心，並支援新指令集，以提升處理速度及裝置端AI能力。三星表示，CPU效能較前代提升高達39％，NPU效能則提升113％，可支援更大型、效率更高的AI工作負載。其GPU基於最新的Xclipse設計，三星宣稱圖形效能倍增，光線追蹤能力提升最高50％。 不過，並非全球的S26系列手機都會搭載這款新處理器。韓國媒體指出，歐洲、韓國及部分亞洲市場會採用三星Exynos 2600的標準版S26、S26+，其餘地區仍會使用高通為其打造的Snapdragon 8 El
D2R《暗黑破壞神2：獄火重生》術士改版後怎麼玩？開局到地獄攻略流程全整理
《暗黑破壞神2：獄火重生》（D2R）在這幾年間持續引入大改動，從解決免疫怪問題的「破滅護身符」，到讓全地圖皆可練等的「恐懼區域」，如今的聖休亞瑞已經展現出與當年截然不同的全新風貌，而現在更是睽違 25 年推出了新職業術士以及宏偉先祖、恐懼使者等新機制，為了讓新手與回鍋的老手能夠快速跟上，編輯特別整理了這份「從開局拓荒到地獄」的流程攻略，讓你能夠順順推進不卡關。
《人中之龍 極3》媒體評測解禁75分，外媒確認支線數量大砍僅剩1/3？
由 SEGA 打造的《人中之龍3》重製版《人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties》將於明（12）天正式推出，不過媒體評測解禁之後似乎卻開局不順，僅在評分網站 Metacritic 的媒體平均分項目拿到 75 分，而根據許多媒體的試玩結果，官方在這次《人中之龍 極3》重製版中，竟然大幅刪減了原版《人中之龍3》的支線任務數量，大約僅剩 1/3 左右。
「貓咪語言」App 登蘋果付費榜首：播段聲就叫到貓？2 人團隊、成本 1,000 人民幣就做到
一款名為「貓咪語言」的人貓互動 App 近日衝上蘋果 App Store 中國區付費榜首，靠播放特定聲音吸引貓咪反應而爆紅。產品定價 1 元人民幣，2 人團隊用約兩個月、成本約 1,000 元人民幣開發，下載量高峰較平日升近千倍，完全零付費推廣靠社交平台裂變式自然傳播。
巴西AI使用率全球居前 民眾熱情與憂慮並存
（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）人工智慧（AI）在巴西快速普及，最新多項調查顯示，超過9成巴西人已在日常生活中使用相關工具，比例高於全球平均。然而，伴隨著熱情而來的，還有民眾對就業、隱私與網路安全的深切憂慮。
72歲老翁乾吞發泡錠！藥錠在氣管發泡險致命
大家是否曾好奇過，若是把發泡錠直接放到嘴裡是什麼感覺？會不會像跳跳糖一樣「啵啵啵」的發泡？別再好奇了，這行為可是會致命的！
用台語輸入法App拜年 有機會獲1萬元紅包
（中央社記者陳至中台北12日電）教育部推廣「台灣台語輸入法」App，在農曆春節期間完成拜年指定任務，就有機會獲得等同新台幣1萬元的商品禮券紅包。
2026潔顏新品推薦：植村秀推首款醫美級卸妝油、ORBIS灰瓶炭潔顏粉好評再回歸！
卸妝界的天花板！植村秀「酒粕白油」連醫美術後都能安心刷亮身為亞洲卸妝霸主，植村秀這次真的超越了自己！今年全新登場的「酒粕活酵淨亮潔顏油」，被譽為專櫃第一瓶「醫美級」卸妝！這罐#酒粕白油徹底打破了卸妝油厚重的迷思，質地輕盈如水，還散發著淡雅的日本酒粕與木質香...
7款新年「開運好物」清單！招財內衣、Gap櫻花外套、擴香石多肉…愛迪達天燈鞋細節太犯規
開運好物推薦：adidas Originals限定天燈HANDBALL SPEZIALadidas Originals ORI吉NALS 天燈 HANDBALL SPEZIAL，堪稱把「許願」這件事做到最用心的一雙鞋。整體以米灰鞋身搭配焦糖色鞋底，酒紅色三線低調復古，耐看又百搭。真正的亮點藏在細節：後跟與鞋墊印上天燈與 TAIPEI...
情人節倒數計時！2/14送禮儀式感必備：香奈兒訂製丹寧彩妝、迪奧親吻香膏限量外殼、PRADA鹽漬開心果香氛、雅詩蘭黛粉保濕嫩唇膏
首先是讓丹寧控完全無法抗拒的香奈兒！這次限量系列把牛仔褲的隨性時髦感帶進彩妝，「香奈兒訂製丹寧亮采盤」盤面壓印了標誌性的縫線設計，刷在臉上的微光就像陽光灑在丹寧布上般自然；眼妝部分則推薦「香奈兒訂製丹寧四色眼影」，結合了緞光天藍與閃耀煙灰藍，能疊加出像水...
《暗黑破壞神4：憎恨之王》新職業「術士」公開！終局玩法、技能樹大改，戰利品篩選器同步上線
《暗黑破壞神4》今（12）日在 30 週年節目公布新資料片即將迎來新職業「術士」，官方形容其將以強力職業之姿登場，並準備形塑聖休亞瑞的命運。術士主打操縱金屬鎖鏈、火炎與破壞性力量，並以「以其人之道還治其人之身」的思路對抗地獄勢力，官方同時強調，這也是《暗黑破壞神4》推出至今最能展現「扭曲力量」意象的職業之一。
IPO在即創始團隊半數離職 馬斯克重整xAI布局太空AI
（中央社舊金山11日綜合外電報導）馬斯克（Elon Musk）創立的人工智慧（AI）新創公司xAI兩名共同創辦人本週接連辭職後，創始團隊目前已有半數成員離開，引發外界對預期初次公開募股（IPO）前的人才留任能力產生新的疑慮。
影/人類首次！陸衛星捕捉到黑洞吞噬白矮星畫面
大陸中國科學院國家天文台9日宣布，大陸「天關」衛星在巡天觀測中捕捉到一個異常明亮且急劇變化的X射線源，經全球多台望遠鏡跨波段聯合觀測後，科研團隊提出突破性解釋，這很可能是人類首次捕捉到中等質量黑洞撕裂並吞噬白矮星的極端過程。
擋軍購理由太瞎！賴總統親曬證據嗆爆：民進黨比國民黨更照顧國軍
即時中心／高睿鴻報導中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。為宣稱其阻擋行徑有正當性，在野陣營辯稱，此舉與政府未按在野黨立委提案、替志願役官兵一律每月加薪3萬有關，並批判政府不照顧軍人，才導致國防預算被延宕；對此，總統賴清德今（11）早嚴正聲明，這是完全錯誤的連結、且民進黨政府比國民黨政府「更照顧國軍」。
公園變賭場！前鎮警「喬裝」查緝 20賭客辯路過仍遭送辦
農曆春節將至，卻有多名賭客為了在年前「拚手氣賺紅包」，將公園當成賭博場所聚賭。前鎮分局接獲檢舉後展開蒐證，於2月11日查獲20人公然聚賭，查扣賭具及賭資新臺幣31萬9,900元，全案依違反《刑法》賭博罪嫌移送法辦。
長榮航空招募百名地勤 大學畢業起薪43K
（中央社記者余曉涵台北12日電）長榮航空今天宣布，年度地勤招募正式啟動，預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪新台幣4萬3000元起。