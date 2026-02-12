《高嶺鐵衛Highguard》上市16天大裁員！曾誇口「玩家不用多」Steam線上只剩3800人

由 Wildlight Entertainment 開發的新團隊射擊遊戲《Highguard》（高嶺鐵衛），在正式上市僅 16 天後便傳出壞消息。據官方和前員工在 LinkedIn 上的證實，該工作室已進行了全公司範圍的大規模裁員，絕大多數的員工們都遭到解雇，這距離遊戲伺服器上線才剛過 2 週左右，但突然的消息玩家們並不感到意外。

上市當日開發者曾信心滿滿。（圖源：Highguard）

廣告 廣告

雖然面臨人事大地震，但 Wildlight Entertainment 表示他們沒有放棄該作，目前工作室仍保留了核心成員，將繼續負責《Highguard》後續的營運和內容更新。不過，有遭解雇的設計師透露，原先團隊準備了許多還沒公開的遊戲內容，如今隨著大部分開發人員的離去，這些原本讓玩家期待的新內容能否順利推出，都已經成為未知數。

《Highguard》目前的市場表現顯然是不如預期的，根據 Steam 的數據統計，該遊戲在過去 24 小時內的同時在線人數高峰只有 3,799 人。對比遊戲上市前，開發團隊曾自信地向媒體表示「不需要龐大的玩家基數也能獲得成功」，如今面對人氣低迷與工作室裁員的雙重打擊，這言論也被外界認為是過度樂觀的誤判。

尤其是該遊戲的行銷操作引發不少爭議，去年 12 月首度公開後就沒有任何宣傳，多人遊戲也不進行測試獲取玩家的意見，選擇閃電突襲式的推出，讓許多人第一天上線根本不知道在玩甚麼，甚至忘記了這款遊戲。面對上市後的慘澹成績以及光速裁員的消息，網路上也出現許多嘲諷聲音：「不是說玩家人數不重要嗎？」、「裁員了，距離關閉應該也不遠了」、「看來玩家人數真的很重要」、「剛剛公開未來 1 年路線圖，現在就宣布艱難的決定…」