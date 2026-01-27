《高嶺鐵衛Highguard》開發者「不需很多玩家才算成功」， 外媒評近年最棒射擊遊戲之一

新射擊遊戲《Highguard》（高嶺鐵衛）正式上線，然而這款由前《Titanfall》、《Apex 英雄》資深開發者打造的作品，玩家人數雪卻崩式下滑。而對於這種情況，其實開發團隊 Wildlight Entertainment 的執行長 Dusty Welch，早在開賣前就直言：「我們不需要龐大的玩家數量才算成功」

外媒給高分，玩家給低分？（圖源：高嶺鐵衛）

廣告 廣告

《高嶺鐵衛》從 2025 年 TGA 壓軸公開以來便爭議不斷。由於宣傳基本上為零、多人遊戲卻不開放測試，加上預告片沒有凸顯其特色，該作被不少網友譏諷為「TGA 的笑話」，發售後更面臨社群媒體上大量「剛出即過氣」的負面標籤。

而 Wildlight Entertainment 團隊則是在上週接受外媒 PCGamer 訪問時提到，《高嶺鐵衛》是一款 3 v 3 的 6 人對戰遊戲，想要湊齊 6 人並不難。他們更希望的是會有一群喜愛他們遊戲的核心粉絲，並且首席設計師 Mohammad Alavi 也提到他們不需要大量的玩家數量才算是成功。並表示他會盡力專注在製作出最好的遊戲上，並將這款遊戲交到玩家手中，這才是真正重要的事情。

而產品與發行副總裁 Jason Torfin 則是在一旁補充，如果想在即時服務型遊戲領域成功，必須去傾聽弦外之音。假如玩家感到疲勞或困惑，甚至是對某些東西不了解，那他們就有責任去進行回應。

其中 Wildlight 的執行長 Dusty Welch 也坦承 TGA 的宣傳無法有效傳達遊戲獨特的機制，導致大眾誤以為這只是款普通的英雄射擊遊戲。Welch 也知道許多玩家對射擊遊戲感到疲勞，但更多的玩家其實會去參與不同的新遊戲，射擊遊戲市場也不斷在擴大，光是 PC 遊戲的前 10 大活躍玩家數量中，就有 5 款是射擊遊戲，所以他認為《高嶺鐵衛》有機會找到自己的受眾。

雖然目前遊戲在 Steam 上分數不高，但部分外媒卻給予了不同的高評價。像是知名遊戲媒體 Polygon，在深度體驗為遊戲平反稱，更稱讚《高嶺鐵衛》結合了戰術策略與快節奏戰鬥，是「近年最棒的射擊遊戲之一」。當然，《高嶺鐵衛》究竟是成為小眾神作還是如網友預言般迅速殞落，還有待接下來市場持續驗證。