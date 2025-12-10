《高校十八禁Euphoria》第三季推出前⋯男主角認「內容太極端」質疑與現實連結度

飾演《高校十八禁》中「奈特」一角的演員雅各艾洛迪（Jacob Elordi），在最近與演員葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的《Variety & CNN Actors on Actors》訪談中，公開表達了他對HBO這部熱門影集極端主題的看法。

葛妮絲表示她是在孩子們（21歲的女兒Apple和19歲的兒子Moses）的「警告」下，開始觀看《高校十八禁》的。艾洛迪隨後詢問她，由於影集涉及藥物濫用、性、創傷等強烈主題，身為父母觀看時，是否感到「震驚」？艾洛迪說：「我覺得這部劇看起來太過極端了，我不知道它怎麼能跟現實產生連結？」

葛妮絲雖同意影集主題的極端性，但她並不感到擔憂，她的孩子們並沒有走上那些道路。她認為影集對人際關係和社群媒體方面的描寫「非常準確」。

艾洛迪在訪談中透露他剛完成第三季的拍攝，並形容新一季將是一個「完全不同的東西」，預計於2026年春天發行。當葛妮絲問他的角色奈特是否會變得「更友善」時，艾洛迪給出了隱晦的回答：「我真的這麼認為。但它是否奏效，我不知道。我所做的有可能並不成功。」

雅各艾洛迪與席德妮史威尼是《高校十八禁》主演群之一。（圖／HBO）

這不是該劇唯一奇怪的暗示。創作者山姆李文森（Sam Levinson）和共同主演已經透露了關於第三季的兩個爆炸性細節。李文森表示，備受期待的第三季將有一個五年後的時間跳躍，讓觀眾看到奈特與卡西霍華德（由Sydney Sweeney飾演）結婚。

李文森表示：「我堅信這是我們最好的一季。我確認，卡西和奈特確實會結婚。我保證這將是一個難忘的夜晚。」

另一位主演席德妮史威尼（Sydney Sweeney）也暗示了新一季將有「宗教主題」，稱劇中角色將「找到上帝」。

除了主角贊達亞（Zendaya）和艾洛迪等主要卡司外，第三季預計將迎來多位客串明星，包括查普爾羅恩（Chappell Roan）、羅莎莉雅（Rosalía）和泰麗莎佩塔斯（Trisha Paytas）。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導