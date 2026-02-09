《鬥陣特攻》改名宣傳有用？Steam人數衝上多年來最高、超越《戰地風雲6》

Blizzard（暴雪）最近把《鬥陣特攻2》名稱中的「2」正式刪除，回歸初代名稱《鬥陣特攻》，並宣佈一系列大改版內容，而這波品牌重塑策略似乎已經見成效。根據 SteamDB 的數據顯示，在全新的「第 1 賽季」上線前夕，遊戲在 Steam 的同時在線人數衝上 6.9 萬人，創下自 2023 年 8 月登陸該平台以來的最高紀錄。

遊戲即將在本週迎來大改版，帶來眾多新內容。（圖源：鬥陣特攻）

廣告 廣告

這波帶來的人氣復甦非常明顯，其活躍玩家數甚至一度超越了另一款射擊大作《戰地風雲6》的數據，代表不少玩家正在回流。但距離被視為最大競爭對手的《漫威爭鋒》還有相當大的差距。

目前官方預告全新的「第 1 賽季」將於 2 月 11 日正式開跑，這次更新內容規模空前，預計將一次釋出 5 名新英雄加入戰局，其中包括可愛輔助角色「火箭貓」。除了新角色的投入，暴雪也宣布將與三麗鷗人氣 IP「Hello Kitty」展開聯動合作。

而社群上也有玩家普遍認為，這次《鬥陣特攻》的「文藝復興」與市場競爭有極大關聯，許多粉絲指出正是因為《漫威爭鋒》帶來的強大威脅，才迫使暴雪不得不上緊發條，端出更有誠意的內容來留住玩家。