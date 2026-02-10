《鬥陣特攻》新英雄「安燃」外觀引大眾臉爭議，官方承諾將重新調整外型

《鬥陣特攻2》即將在本週改名回《鬥陣特攻》，並同時帶來「利爪霸業」第一賽季，一次加入 5 名新英雄…等眾多內容。其中新英雄「安燃」已經搶先開放測試，然而其遊戲內的 3D 模型卻引起爭議社群爭議。玩家認為，安燃的面貌與宣傳動畫中的強悍形象不符，臉部太過年輕且缺少辨識度，甚至被質疑是直接套用「霧子」等現有角色的模型進行微調。

左邊是去年的動畫，右邊是遊戲中的模樣。（圖源：鬥陣特攻）

除了玩家不滿，為安燃英語配音的知名實況主 Fareeha Andersen 也公開發聲，同意社群的各種看法，希望官方能重新設計，認為目前安燃的造型和設定的個性不符合。明明是使用火焰的強大英雄，外表卻太過溫柔，和「水火同源」預告中文武雙全、資優生代表，一言不合就拉弟弟實戰訓練，連弟弟都會害怕的大姐形象完全不同。

但也有另一派玩家提出相反意見，認為目前的造型就很好，不需要有太多的修改，認為這種修改又是因為一些政治正確的因素。

最終在社群爭論下，遊戲總監 Aaron Keller 拍了一段影片正式回應，承認安燃的視覺表現確實有待提升，並承諾會修改模型，目標是讓她看起來更符合另一名英雄「無漾」親姐姐（設定上是姐弟）凶悍的設定，並加強視覺上的辨識度，但也強調相關調整可能無法趕在第一季正式上線時同步實裝。