《鬥陣特攻》移除「2」回歸！新賽季2/11開跑，一次5名新英雄、可愛火箭貓、Hello Kitty聯動公開

Blizzard（暴雪）正式宣佈旗下射擊大作《鬥陣特攻 2》將迎來大型品牌重塑，官方決定移除標題中的數字「2」，將遊戲名稱改回《鬥陣特攻》，象徵邁入全新紀元。該改動將於 2 月 11 日正式實施，屆時遊戲將重啟賽季計算，正式推出全新的「第 1 賽季」，並以「利爪霸業」作為首波主打內容。

第 1 賽季直接帶來 5 名新英雄。（圖源：鬥陣特攻）

在角色陣容方面，隨著全新第 1 賽季上線，官方將同步推出多達 5 名新英雄供玩家遊玩，並且重新帶回了粉絲們期待已久英雄動畫短片！

其中引發社群熱義的焦點，是一隻外型相當討喜的超可愛「火箭貓」，特殊的技能設計，將為戰場帶來完全不同的操作樂趣。開發團隊也進一步透露年度更新計畫，表示除了首波陣容外，今年內的後續賽季還將陸續釋出另外 5 名新英雄。沒錯，這代表光是 2026 年內就有 10 名新英雄。

而本次更新不只是名稱回歸與新角登場，更將帶來《鬥陣特攻》史上首個「連續故事劇情」。首章劇情將聚焦於「利爪霸業」，深入刻畫遊戲世界中的宿怨與權力鬥爭。玩家在享受競技對戰的同時，將能體驗到比以往更具連貫性且深度的敘事內容，親身參與這場改變世界局勢的戰役。提供像是：動態漫畫、遊戲內活動、全新自訂語音、動畫英雄預告片、短篇故事來推進這宇宙。

2026 年內總計將推出 10 名新英雄。（圖源：鬥陣特攻）

沒錯，推進劇情的新活動「席捲天下」也會跟著第 1 賽季展開，玩家能通過完成任務獲得大量獎勵。其他方面還有競技年度更新、使用者介面和體驗更新、表揚功能加入…等，甚至一代讓許多玩家喜愛的「對戰後榮譽」功能也會在今年稍晚時回歸，從卡片的方式改為 3D 英雄模組。

全新通行證玩法。（圖源：鬥陣特攻）

至於在硬體平台上，官方也帶來了讓主機玩家振奮的消息，確認《鬥陣特攻》未來將支援任天堂最新主機 Switch 。讓玩家能通過效能更強的掌機，隨時隨地享受畫質更好、流暢度更高的對戰體驗。

除了硬派的戰鬥內容，跨界聯動活動也是本次發表的亮點之一。官方正式宣佈將與超人氣 IP「Hello Kitty」展開合作企劃，為遊戲帶來一系列粉嫩可愛的限定內容。