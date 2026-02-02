《鬥陣特攻2》改名回《鬥陣特攻》？Steam後台數據偷偷刪除數字「2」

暴雪（Blizzard）旗下《鬥陣特攻2》（OverWatch 2）是的強化版《鬥陣特攻》續作，並從買斷改為免費制。而從去年開始，關於遊戲即將「去 2 化」改回原名的傳言不少。其中最近就有國外玩家發現了新證據，暴雪正在將一些《鬥陣特攻2》的組合偷偷刪除數字「2」。

真的要去掉數字「2」了？（圖源：鬥陣特攻2／SteamDB）

根據 Reddit 上有玩家回報，從 Steam 第三方後台數據網站 SteamDB 上發現的關鍵證據，官方似乎正在對遊戲內的商品名稱進行調整。其中最引人注目的是，原本名為「《鬥陣特攻® 2》 - 智械入侵組合包」（Overwatch® 2 - Invasion Bundle）的商品，其名稱中的數字「2」在 1 月 30 日時被偷偷刪除，直接改為「《鬥陣特攻®》 - 智械入侵組合包」」（Overwatch®- Invasion Bundle）。不過目前該改名只限於後台，還沒有實際套用到商店頁面。

當然，這並不是首次出現這類改名的跡象，早在去年第 16 賽季時，部分英雄的造型名稱已經開始捨棄 1 和 2 代的標記，包含 1 代造型也變成「經典」（Classic）。網友推測，當初加上「2」的主要賣點之一就是豐富 PvE 內容，然而隨著該模式取消開發和計劃調整，維持二代的命名確實已經沒有必要。目前暴雪官方尚未對此做出正式回應，但隨著 Steam 後台資訊的改變，玩家猜測距離官方正式宣布拿掉數字的日子或許不遠了。