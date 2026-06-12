《鬼怪》10週年節目台灣同步跟播！ 孔劉含淚告白：人生最燦爛的冬天

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》今年迎來開播十週年，自七月起台灣將同步跟播《鬼怪十週年之旅》綜藝節目，四大主演孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜再次合體。回憶起當年拍攝，氣氛逐漸從歡笑轉為感傷，劉寅娜甚至忍不住哽咽，看著孔劉說道：「我覺得哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」

《鬼怪十週年之旅》，四大主演孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜再次合體。（圖／Hami Video）

跨越900年的虐戀

《鬼怪》於2016年12月開播，創下20.5%收視紀錄的傳奇。

劇情講述高麗時代的大將軍金信（孔劉飾演），遭年幼君王王黎誤信讒言賜死，胸口插著一把劍，擁有不死之身，唯有命中註定的「鬼怪新娘」能夠拔劍，結束其900多年以來的永生詛咒。

廣告 廣告

金高銀飾演的池恩倬，本該在母親懷孕時就車禍身亡，卻被金信拯救，成為看得見鬼，且被命運遺漏的人，只要歲數「逢9」就會遭遇死劫。而在19歲那年，她召喚出金信，兩人從拌嘴到成為戀人相愛，卻也是唯一能讓金信破除永生魔咒的「鬼怪新娘」。

李棟旭飾演的陰間使者，與金信同住屋簷下，後才發現自己的前世，就是誤信讒言的君王王黎；劉寅娜飾演的炸雞店老闆Sunny，前世則是金信的妹妹金善，王黎的王后，然而當年因王黎下令誅殺金家而死，今生再次相遇展開虐戀。

《鬼怪》10週年節目台灣同步跟播（圖／翻攝自中華電信 Hami Video 影劇 YouTube）

《鬼怪》10週年江陵重聚

睽違10年，四位主演們再度合體，重返拍攝主場景江陵，才剛見面，眾人就開啟鬥嘴模式，「地獄使者CP」李棟旭與劉寅娜的火花依舊，兩人先疑似公然起爭執，遭金高銀勸告：「你們兩個不准吵架。」劉寅娜還悄悄幫李棟旭戴上帽子，看起來要幫他好好打扮，沒想到李棟旭一把抓下來苦笑大喊：「這不是相機保護套嗎！」慘被劉寅娜惡整。

孔劉男神形象也差點不保，原來，民宿閣樓天花板容納不下他184cm的身長，堂堂「鬼怪」直接上演撞到頭、痛到在地上滾的畫面。

《鬼怪十週年之旅》，金高銀（左）和孔劉相聚，復刻經典畫面。（圖／Hami Video）

劉寅娜哽咽告白孔劉 金高銀當場落淚

談到《鬼怪》對自己的意義時，孔劉感性表示：「那是我人生中最燦爛的一個冬天。」劉寅娜則形容：「不管過了多久，都像被固定在記憶裡一樣，隨時都能回到當時。」

金高銀忍不住感性表示：「我們真的有很好的團隊默契，是因為彼此都在，才能一起撐過來。」一旁的劉寅娜聽完也紅了眼眶，看著孔劉哽咽說道：「我覺得哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」預告尾聲野捕捉到孔劉眼眶泛紅含淚、金高銀當場落淚的畫面。

《鬼怪十週年之旅》7月5日起每週日於Hami Video全台獨家播出。