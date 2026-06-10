《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應

在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」

(Credit:Capcom)

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事實上，其實去年《鬼武者：劍之道》的總監二瓶賢與製作人脇章人就曾公開表示，他們並不想打造讓大多數玩家感到挫折的遊戲，因此並不會把《鬼武者：劍之道》做成一款魂系遊戲，而是希望把遊戲打造成「只要努力嘗試，任何人皆可能通關」的作品。

不過，在日前《鬼武者：劍之道》試玩版推出一週後，雖然順利引起玩家們的興趣，下載量突破百萬，但社群上還是開始傳出許多聲音認為遊戲難度太簡單了，也有玩家表示亂按也能通關。Steam 上就有玩家留言：「希望你們不要迎合輕度玩家，可以給我們更難的遊戲。不用做到魂系那樣，只要比試玩版南一點就差不多了，因為目前玩起來很像兒童遊戲。」

對此製作人脇章人就特別拍片解釋：「試玩版只是遊戲前期的一小部分，而我們為了讓大家能體驗到宮本武藏豐富的動作，所以特別解鎖了一些遊戲後期才有的技能，所以或許是因此大家才會認為缺乏挑戰。」

不過他也保證，玩家們並不需要擔心遊戲太簡單：「在最終正式版遊戲中，Boss 戰與小兵戰都會帶來更加艱難的戰鬥！」，《鬼武者：劍之道》預計將於 9月 25 日正式推出，到時候玩家們就能親身體驗到，在吸取玩家們的意見與回饋之後，正式版遊戲又會帶來多困難的挑戰，讓玩家迎接一場又一場的困難戰鬥。