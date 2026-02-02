《鬼滅》歌姬LiSA小巨蛋開唱 2/5實名登記抽選！時間地點、票價座位一次看
日本《鬼滅》歌姬LiSA宣布將於6/19、6/20唱進台北小巨蛋！LiSA為迎接出道週年里程碑，將展開暌違兩年的亞洲巡迴，台北場就在上次LiSA與台灣歌迷約定的台北小巨蛋！LiSA前年在林口體育館開唱一票難求，今年如約唱進台北小巨蛋，讓台灣歌迷雀躍不已！這次演唱會採實名制登記抽選，2/5中午12點到2/8晚上7點開放在遠大售票系統登記。LiSA的歌曲經常作為動畫的主題曲，最知名的就是《鬼滅之刃》的片尾曲《紅蓮華》、劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲《炎》，還有去年上映的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲之一《殘酷之夜的閃耀》。LiSA演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
LiSA演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/06/19（五）19:00
2026/06/20（六）17:00
演出地點：台北小巨蛋
LiSA演唱會｜實名制登記抽選時間
登記時間：2026/02/05（四）12:00 ~ 2026/02/08（日）19:00
結果公布：2026/02/10（二）12:00 起陸續發送Email、簡訊通知
繳費期限：2026/02/11（三）12:00 止
售票平台：遠大售票
【注意事項】
每個會員帳號每場最多登記 2張 票券。
本國籍登記僅限填寫「身分證姓名」、「身分證字號」，外國籍登記僅限填寫「護照姓名」、「護照號碼」。
座位將依登記票區進行電腦隨機抽選配位，恕無法自行選擇和更換。
LiSA演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$ 5,280 / 4,880 / 4,280 / 3,880 / 2,880 / 800 元
座位圖：
LiSA演唱會｜必聽歌單
《炎》
《紅蓮華》
《Rising Hope》
《白銀》
《Catch the Moment》
《残酷な夜に輝け（殘酷之夜的閃耀）》
（影片來源：LiSA Official YouTube YouTube，若遭移除敬請見諒）
