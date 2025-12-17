《鬼滅之刃》上弦童磨聲優宮野真守2月登台！12/25登記抽選 時間地點、售票時間、票價座位一次看
在超人氣動畫《鬼滅之刃》詮釋超壞的「上弦之貳・童磨」角色的聲優宮野真守，暌違6年來台，預計於2026年舉辦《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜》亞洲巡迴演唱會！雖然童磨這個角色壞得讓人髮指，但也正體現出宮野真守的配音功力，而除了聲優工作外，宮野真守也將以歌手身份回歸，最近推出新歌《試著跳躍看看》，並將於11月發行全新專輯。宮野真守代表作品、聲優角色、新歌MV，以及宮野真守演唱會時間地點、售票時間、票價座位一次看。
宮野真守演唱會｜時間地點
演出日期： 2026/02/07（六）17:00 2026/02/08（日）17:00
演出地點：Legacy TERA
主辦單位：雅慕斯娛樂
宮野真守演唱會｜售票時間
抽選登記：2025/12/25（四）12:00〜2025/12/27（六）12:00
第一次抽選結果公布：2025/12/30（二）12:00起，中選者將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL和簡訊通知。
第一次抽選結帳期間：2025/12/30（二）確認中選後 ～ 2026/01/01（四）12:00止
第二次抽選結果公布：2026/01/05（一）12:00起，中選者將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL和簡訊通知。
第二次抽選結帳期間：2026/01/05（一）確認中選後～2026/01/07（三）12:00止
一般販售：2026/01/10（六）12:00
※ 此階段售票為登記抽選階段清票之剩餘票券。
購票連結：遠大售票
宮野真守演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT $3,300 / $2,900
座位圖：
《鬼滅之刃》精湛詮釋「上弦之貳・童磨」
宮野真守在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》精彩詮釋「上弦之貳・童磨」，這個角色雖是反派，讓人恨得牙癢癢，但也是相當有個性的代表人物，宮野坦言：「我很喜歡童磨，越是去想童磨，就越覺得童磨是我最喜歡的角色。」他認為，正是因為能讓人產生這樣的感受，童磨這個角色才算完整，也因此推動了作品的成功。
宮野真守亞巡登台！新歌搶先聽
宮野真守七歲時就以向日葵劇團童星出道，除了是聲優界的「聲優王子」，2008年發行了首張單曲《Discovery》，以歌手身分活躍於歌壇。日前宣布將在2026年展開亞洲巡迴演唱會《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜》，確定會有台北場！而他的新歌《試著跳躍看看》MV也已經上架，音樂錄影帶採短篇劇情形式，由搞笑藝人安東尼飾演不良學生與宮野互動，從理髮店的詼諧演出到迪斯可舞台的演出，9月與10月也還會陸續釋出數位新曲，為新專輯暖身。
《試著跳躍看看》MV：
「聲優王子」宮野真守代表作
宮野真守的配音資歷超華麗，舉凡各大熱門動畫都有他的「聲」影，包括最近當紅的《鬼滅之刃》、《排球少年》等，此外因宮野對各種類型的角色都很擅長，配音的角色多數為美男子，加上本人的形象、外貌、氣質同樣帥氣出眾，被媒體稱為「聲優王子」，看看以下宮野真守的代表作品就能看出，他聲演的角色中有多少萬千少女的夢中情人！
《櫻蘭高校男公關部》須王環
《死亡筆記本》夜神月
《鬼滅之刃》上弦之貳 童磨
《機動戰士鋼彈00》剎那·F·塞耶
《SKIP・BEAT！華麗的挑戰》不破尚
《Free!》松岡凜
《文豪野犬》太宰治
《花牌情緣》真島太一
《排球少年》宮侑
💠更多演唱會懶人包：
● 優里演唱會：10/11、10/12 台北小巨蛋開唱
● 進擊的巨人音樂會：10/23台北小巨蛋登場
● Creepy Nutsu演唱會：10/25 Legacy TERA開唱
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 6
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 46
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 10
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 1 天前 ・ 50
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 159
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 25
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3
迪麗熱巴才遭疑被「克隆人」取代 新戲慘淡成績出爐！挨酸人氣「連5敗」
中國人氣女演員迪麗熱巴才被網友質疑「容貌全變」，質疑現在出席公開活動的都是「克隆人（複製人）」，新戲《梟起青壤》近日完結，卻成績不如預期，還被點出接連5部戲都慘淡收場，陷入「人紅戲不紅」困境。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 3
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛
韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 1 天前 ・ 106
獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作 孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚
途中，汪小菲下車到超商買了一瓶飲料，隨後帶著老婆與2名女性友人會合，4人一起前往劇組在西門町一家餐酒館舉辦的餐會。李進良、温昇豪及曹蘭等人也先後到達。汪小菲今年5月與結婚一年的老婆馬筱梅在北京補辦婚禮，身為媒人與多年好友身分的李進良不但到場祝賀，還在婚禮上致...CTWANT ・ 2 天前 ・ 11
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14