《鬼滅之刃》上弦童磨聲優宮野真守2月登台！12/25登記抽選 時間地點、售票時間、票價座位一次看

在超人氣動畫《鬼滅之刃》詮釋超壞的「上弦之貳・童磨」角色的聲優宮野真守，暌違6年來台，預計於2026年舉辦《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜》亞洲巡迴演唱會！雖然童磨這個角色壞得讓人髮指，但也正體現出宮野真守的配音功力，而除了聲優工作外，宮野真守也將以歌手身份回歸，最近推出新歌《試著跳躍看看》，並將於11月發行全新專輯。宮野真守代表作品、聲優角色、新歌MV，以及宮野真守演唱會時間地點、售票時間、票價座位一次看。

宮野真守將來台舉辦演唱會。（圖／雅慕斯娛樂提供）

宮野真守演唱會｜時間地點

演出日期： 2026/02/07（六）17:00 2026/02/08（日）17:00

演出地點：Legacy TERA

主辦單位：雅慕斯娛樂

宮野真守演唱會｜售票時間

抽選登記 ：2025/12/25（四）12:00〜2025/12/27（六）12:00

第一次抽選結果公布 ：2025/12/30（二）12:00起，中選者將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL和簡訊通知。

第一次抽選結帳期間 ：2025/12/30（二）確認中選後 ～ 2026/01/01（四）12:00止

第二次抽選結果公布： 2026/01/05（一）12:00起，中選者將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL和簡訊通知。

第二次抽選結帳期間： 2026/01/05（一）確認中選後～2026/01/07（三）12:00止

一般販售： 2026/01/10（六）12:00 ※ 此階段售票為登記抽選階段清票之剩餘票券。

購票連結：遠大售票

宮野真守演唱會｜票價、座位圖

演出票價：NT $3,300 / $2,900

座位圖：

宮野真守演唱會票價、座位圖。（圖／雅慕斯娛樂）

《鬼滅之刃》精湛詮釋「上弦之貳・童磨」

宮野真守在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》精彩詮釋「上弦之貳・童磨」，這個角色雖是反派，讓人恨得牙癢癢，但也是相當有個性的代表人物，宮野坦言：「我很喜歡童磨，越是去想童磨，就越覺得童磨是我最喜歡的角色。」他認為，正是因為能讓人產生這樣的感受，童磨這個角色才算完整，也因此推動了作品的成功。

宮野真守詮釋《鬼滅之刃》中的上弦之貳童磨。（圖／木棉花FB）

宮野真守亞巡登台！新歌搶先聽

宮野真守七歲時就以向日葵劇團童星出道，除了是聲優界的「聲優王子」，2008年發行了首張單曲《Discovery》，以歌手身分活躍於歌壇。日前宣布將在2026年展開亞洲巡迴演唱會《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜》，確定會有台北場！而他的新歌《試著跳躍看看》MV也已經上架，音樂錄影帶採短篇劇情形式，由搞笑藝人安東尼飾演不良學生與宮野互動，從理髮店的詼諧演出到迪斯可舞台的演出，9月與10月也還會陸續釋出數位新曲，為新專輯暖身。

《試著跳躍看看》MV：

「聲優王子」宮野真守代表作

宮野真守的配音資歷超華麗，舉凡各大熱門動畫都有他的「聲」影，包括最近當紅的《鬼滅之刃》、《排球少年》等，此外因宮野對各種類型的角色都很擅長，配音的角色多數為美男子，加上本人的形象、外貌、氣質同樣帥氣出眾，被媒體稱為「聲優王子」，看看以下宮野真守的代表作品就能看出，他聲演的角色中有多少萬千少女的夢中情人！

《櫻蘭高校男公關部》 須王環

《死亡筆記本》 夜神月

《鬼滅之刃》 上弦之貳 童磨

《機動戰士鋼彈00》 剎那·F·塞耶

《SKIP・BEAT！華麗的挑戰》 不破尚

《Free!》 松岡凜

《文豪野犬》 太宰治

《花牌情緣》 真島太一

《排球少年》宮侑

宮野真守為多位人氣動畫角色配音。（圖／木棉花FB）

