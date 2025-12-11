《鬼滅之刃》中國上映不到1個月就下檔，票房斷崖式下跌 粉絲悲：看不到二、三章了

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲日本與台灣都還沒下檔，而 11 月 14 日才在中國上映，已經確認 12 月 11 日為最後一天，累積票房約人民幣 6.7 億元沒能打破紀錄。

不少人認為原本應該可以至少上映兩個月（圖源：鬼滅之刃）

《鬼滅之刃 無限城篇》第一章是中國首次上映《鬼滅之刃》作品，雖然才 3 天就打破人民幣 3.8 億元，但後續遇到中日政治因素，11 月 18 日後排片量減少，票房也斷崖式下跌，最終上映 28 天進帳人民幣 6.7 億元，原本上映前官方預估高達人民幣 15 億元，後續也緊急下修。

上映未滿一個月就下片，官方最後提醒粉絲入場觀看（圖源：鬼滅之刃 中國官方）

有不少粉絲趁著最後一天前往朝聖，而他們也悲觀的表示：「再見了，所有的無限城。」經過這次事件，後續要再申請第二章與最終結局的第三章可能都會相對困難，而不止這部片，未來其他日本動畫要在中國上映可能也遙遙無期。