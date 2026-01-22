《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》《炎》歌手LiSA來台拜早年！無預警宣布1/31北車免費快閃見面會！

隨著《鬼滅之刃》動漫版的爆紅，從 OP《紅蓮華》開始與《鬼滅之刃》數度合作，除《紅蓮華》後也與《鬼滅之刃》多次合作，帶來《炎》、《照亮殘酷的夜晚》等《鬼滅之刃》劇場版主題曲的日本女歌手 LiSA 也在台灣有了許多粉絲，2024 年時她於林口體育館開的演唱會也吸引了大家朝聖。而昨（21）天遠大售票系統驚喜宣布，除了 6 月 LiSA 將來台北小巨蛋開演唱會，再度與粉絲們相聚外，1 月 31 日更將於台北車站舉辦免費快閃粉絲見面會，並且還開放 300 個名額能抽選參加「會後見送會」的資格！

(Credit:鬼滅之刃)

今年一月初，由於演唱多首超人氣動漫《鬼滅之刃》主題曲而在台灣擁有超高人氣的日本女歌手 LiSA 宣布今年的亞洲巡演新版圖，其中 6 月 19、20 日將在台北小巨蛋舉辦演唱會的消息也引起了台灣粉絲們的關注與期待。

而昨（21）天遠大售票系統更無預警驚喜宣布，1 月 31 日 下午 4 點～5 點 LiSA 將在台北車站一樓大廳舉辦免費快閃粉絲見面會，向台灣粉絲拜個早年，並且活動現場還會發送限量紅包袋與春聯！此外，遠大售票系統還曝光，還會開放見面會結束後的「會後見送會」300 個名額抽選，幸運入選的粉絲還能獲得加碼特典「LiSA 開運祝福卡」！

消息曝光後也迅速掀起網友熱議，許多網友都好奇，LiSA 這次快閃來台是否還有什麼其他行程，否則怎麼會這麼突然地宣布要舉辦快閃活動，而這次是免費活動也讓網友們感到驚喜，但也好奇台北車站大廳裝不裝得下所有粉絲：「北車會被塞爆吧」、「場地不會被弄爆嗎」，但總之，可以預見的是 31 日下午台北車站大廳肯定會人潮滿滿，大家都期待再度與這位「鬼滅歌姬」見面。