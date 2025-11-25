《鬼滅之刃》作者出手了！親繪《無限城篇》新特典催票房 靠胡蝶忍衝400億

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲從 7 月 18 日在日本上映以來，已經累積將近 382 億日圓成績，穩坐今年第一，並且與史上第一《鬼滅之刃 無限列車篇》差距越來越小，今（25）日官方在公布全新特典，這次由作者吾峠呼世晴親自出手，繪製「胡蝶忍」觀影感謝留言板，讓不少人都表示這波一定能衝破 400 億日圓票房。

作者親筆繪製新的胡蝶忍特典（圖源：鬼滅之刃）

《鬼滅之刃》官方今日公布第 11 彈特典，從 11 月 29 日起將發送由作者吾峠呼世晴親繪的胡蝶忍觀影感謝留言板，全國限量 100 萬份無期限發完為止。消息一出讓粉絲相當興奮：「肯定能破 400 億吧，能久違地再次見到『真正的』胡蝶忍，讓我超級感動。果然有些線條只有吾峠老師才能畫得出來啊。」、「我至少會去看三次」、「我身邊還有很多想再看、或是現在才第一次要看的人！」、「希望 IMAX 和 Dolby 也能再復刻上映」。

目前《鬼滅之刃 無限城篇》第一章在日本接近 382 億成績，離 400 億慢慢靠近中，而距離歷史第一的《鬼滅之刃 無限列車篇》則是還有 25 億左右的差距，官方勢必會用各種方式拉抬票房。

而罕見的是，Muse木棉花在過去每週一都會公開新一週《鬼滅之刃 無限城篇》的台灣入場特典，但昨（24）日卻沒有任何消息，不確定是仍在與日方談新的授權，或是台灣的上映要告一段落。