《鬼滅之刃》又爆了！劇場版帶動漫畫狂賣 完結5年仍登頂銷量排行榜

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲在日本創下驚人票房紀錄，突破 392 億日圓直逼歷史第一的《鬼滅之刃 無限列車篇》。而這股電影熱潮也讓已經完結 5 年的漫畫再度熱銷，證明《鬼滅之刃》的人氣依然強勁。

都已經完結許久但漫畫仍持續狂賺...太強了（圖源：鬼滅之刃）

根據日本 Oricon's 實體漫畫銷量榜單，雖然《鬼滅之刃》在 2020 年已經完結，但在這次《鬼滅之刃 無限城篇》劇場版上映後，漫畫更是受益良多，在上映時的前兩周期間，分別賣出 11.9 萬、11.8 萬套，稱霸單周冠軍，這個成績甚至只輸給當周發售新集數的《戀上換裝娃娃》、《一拳超人》、《藍色監獄》等連載中作品。

《鬼滅之刃》在 2019 年 4 月動畫開播前，累積銷量只有約 350 萬本，但動畫一播出就現象級爆紅，同年 9 月底衝到 1200 萬本、12 月突破 2500 萬，隔年 5 月連載完結前達到 6000 萬本，之後更是瘋狂成長，2020 年 10 月破億，成為日本史上最快突破 1 億冊的漫畫作品。

在漫畫銷量引起熱議後，也有不少粉絲敲碗要官方推出可以收藏的「完全版」。目前《鬼滅之刃 無限城篇》還有第二、三章劇場版正在製作當中，隨著動畫電影的延燒程度，這部完結 5 年的作品或許還有機會繼續創造銷售奇蹟。