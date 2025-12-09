《鬼滅之刃》掉進無限城最想跟誰組隊？冠軍人氣獨一檔「被貼到看不到縫隙」

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日首次在中國上映，雖然票房起步不錯，但後續因遇中日關係升溫，無緣打破票房。而在當地有電影院辦了活動引起網路熱議：用貼紙票選「掉入無限城最想跟哪一個人一隊」，而在電影中表現帥氣的水柱「富岡義勇」不意外拿下冠軍。

又帥又強的富岡義勇拿下第一（圖源：鬼滅之刃）

中國似乎相當喜歡用這樣的形式舉辦票選活動，過去就有不少動漫、遊戲展有辦過類似的形式，而這次影院舉辦「掉入無限城最想跟哪一個人一隊」其中以水柱富岡義勇人氣最旺，貼紙已經幾乎貼到快要沒有空白處，再來則是霞柱時透無一郎與主角炭治郎次之，善逸、伊之助以及胡蝶忍則是不相上下。最低的則是不死川玄彌與不死川實彌（風柱）兄弟檔，香奈乎也只稍微高一點令人意外。

有人提問為何義勇如此受歡迎，粉絲回答由於他具有冷臉+萌的屬性，除了帥之外又帶給人安全感，這樣的設定在當地相當受歡迎，也因此只有他的可以幾乎貼到快要沒有縫隙。