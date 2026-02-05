《鬼滅之刃》日媒人氣投票出爐：富岡義勇奪冠、黑死牟緊追在後，反派獪岳意外爆冷門？

日本知名媒體 電撃オンライン最近舉辦了《鬼滅之刃》角色人氣投票企劃，並公開了前 10 名排行榜。最終由水柱「富岡義勇」以超高人氣拿下冠軍寶座，展現了他在讀者心中屹立不搖的地位。

獪岳居然是第三名？（圖源：鬼滅の刃公式）

本次榜單中最令人驚訝的亮點，是反派角色的強勢逆襲。上弦之壹「黑死牟」憑藉強大的壓迫感與背景故事奪得第二名；而過去爭議非常多、曾是善逸師兄的「獪岳」，居然意外的衝上第三名。這結果也在網路上引起討論，許多網友對於獪岳能獲得如此高票感到不可思議。

廣告 廣告

投票給獪岳的支持者認為，他展現了「充滿泥濘的掙扎與努力」，那種為了生存不擇手段、對勝利的執著，以及即便運氣極差仍試圖改變命運的姿態，讓人感受到真實的人性。有讀者更表示，他從鬱鬱不得志的人類「轉職」成鬼後變得更加快樂自信，這種純粹的惡役魅力和強大的雷之呼吸招式，反而在崇尚正義的鬼殺隊故事中，成為獨特且具吸引力的存在。

主角群與其他人氣角色的排名也隨之揭曉。主角「竈門炭治郎」、「猗窩座」和「胡蝶忍」都位居第九名相同票數。「煉獄杏壽郎」第四名、第五名「我妻善逸」、第六名風柱「不死川實彌」、第七名「時透無一郎」、第八名「童磨」。而主角團的「嘴平伊之助」則沒有進入前十名。