《鬼滅之刃》配音挑戰釣出一堆大神！網笑翻：原來台灣被耽誤的聲優這麼多

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》上映後在全球掀起熱潮，劇中深刻的角色刻畫與情感表現讓許多觀眾看完後都上網分享心得。而台灣社群曾因為一個「哎呀我是冨岡義勇」的配音挑戰引發熱潮，釣出大量「神級」網友展現驚人的配音才華，也讓不少人吐槽：「只剩我不會了嗎？」

網路上的配音神人怎麼那麼多？（圖源：Muse木棉花）

這波熱潮起源於 Threads 上一名網友 ficuzss 的發文，他模仿《鬼滅之刃》中人氣角色「水柱」冨岡義勇的經典台詞。原本以為開頭的「我是冨岡義勇、我是冨岡義勇」是來鬧場的，卻沒想到接下來的日文版「水之呼吸 拾壹之型 凪」其相似度超高的聲線，立刻引發網友們的熱烈討論，大讚根本就是本人。

廣告 廣告

挑戰像病毒般瘋狂擴散，越來越多深藏不露的「聲優級」網友浮出水面。從主角炭治郎、禰豆子，到反派角色鬼舞辻無慘、墮姬等，甚至是其他動漫作品的角色，都成為網友們爭相模仿的對象，專業程度讓許多人驚嘆：「原來台灣有這麼多被耽誤的配音員！」

這場模仿大賽最終累積超過 6700 則留言，不只是聲音相似度驚人，還有人融入了不同創意的搞笑元素。部分網友模仿動漫以外的人物，像是：「很久沒學柯文哲了」、「那我來一個陶喆好了」等各種意想不到的對象。當然，這風潮也讓一些網友忍不住吐槽：「只剩我不會了嗎？」、「你們是怎樣？全部都是聲優？」、「我以為你們只是鍵盤聲優...」等崩潰留言不斷出現，為這場挑戰增添了更多歡樂氛圍。