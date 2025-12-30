《鬼滅之刃 火之神血風譚2》官方線下賽「邁向最強之路」報名開跑！獎品與賽事資訊一次看

SEGA股份有限公司宣布，預計於2026年1月下旬起舉辦實體活動「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會。本次賽事備有參加賞，並為名次較高的得獎者準備獎盃等獎項，且免收參加費用，對自己遊戲操作有自信的玩家歡迎來參加比賽一試身手。活動即日起開放報名，相關報名資訊請參考以下內容。

《鬼滅之刃火之神血風譚2》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」（來源：SEGA官方提供）

什麼是「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會?

本活動旨在活絡《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》於台灣的遊戲社群，並在公平的競技規則之下，提供玩家一個能夠充分發揮自身技術的舞台。本作不僅能讓玩家展現高超的操作技巧，同時作為觀戰內容也極具可看性。誠摯邀請各位玩家一同參與本次賽事，在熱血對戰中切磋實力、交流技術，共同為台灣《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》的遊戲社群注入更多活力。

「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會報名資訊

本次玩家大會將於 台北、台中、高雄 三個地區舉辦預選賽，並於台北舉行最終決勝賽。賽程安排於2026 年 1 月 17 日（六）舉辦南區（高雄）舉辦預選賽、1 月 18 日（日）舉辦中區（台中）預選賽、1 月 24 日（六）舉辦北區（台北）預選賽，同時於北區預選賽結束後，接續舉辦本次大會的決勝賽。本次賽事採 單淘汰賽制，各區預選賽的 前兩名選手（北區為 前四名）可晉級決勝賽。凡完成報名並符合參賽資格的玩家，皆可獲得精美參加贈品；而於各地區預選賽及決勝賽中脫穎而出的優勝者，則可獲得獎盃、周邊等豐富獎品。機會難得，敬請把握，歡迎玩家踴躍參加。

《鬼滅之刃火之神血風譚2》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會報名表單

https://forms.gle/Zoex7H6yFPTLWXXc7

《鬼滅之刃火之神血風譚2》邁向最強之路 IN TAIWAN 2026 玩家大會

活動日期與地點

預賽-南區 : 2026年1月17日(六)

義享時尚廣場 五樓 (高雄市鼓山區大順一路115號）

預賽-中區 : 2026年1月18日(日)

大魯閣新時代1樓廣場 (台中市東區復興路四段186號）

預賽-北區 : 2026年1月24日(六)

台北地下街 6號廣場 (台北市中正區市民大道一段100號B1

(Y18出口）

決賽-北區 : 2026年1月24日(六)

台北地下街 6號廣場 (台北市中正區市民大道一段100號B1（Y18出口）

活動時間表

2026年1月17日(六)《鬼滅之刃火之神血風譚2》南區預選賽

13:30~預賽選手報到

14:00~16:00預賽比賽・頒獎

16:00~預賽賽事結束

2026年1月18日(日) 《鬼滅之刃火之神血風譚2》中區預選賽

13:30~預賽選手報到

14:00~16:00預賽比賽・頒獎

16:00~預賽賽事結束

2026年1月24日(六)《鬼滅之刃火之神血風譚2》北區預選賽與決賽

10:30~北區預賽選手報到

11:05~13:05預賽比賽・頒獎

12:30~中、南區晉級選手報到

13:20~14:30決賽・頒獎

14:30~賽事結束

活動報名時間

2025年12月24日(三)~2026年1月4日(日)23:59 為止 。

並預計於2026年1月6日(二)起開始陸續以E-mail通知聯絡，請務必注意郵件信箱，未中選者恕不再另行通知。

《鬼滅之刃火之神血風譚2》賽制說明

參賽人數：南區 32名、中區 32名、北區 64名， 共128名。

於預賽獲勝者(南區2名、中區2名、北區4名)，即可晉級決賽。

遊戲方式：每2名參賽者一同進行對戰，先取得勝利者則獲勝。

參加條件 須於賽事當日年滿 15 歲（含）以上，且具有合法之中華民國身分證或身分居留證明。

活動使用平台 PlayStation5

※ 一人限定報名一場，請勿重複報名。

※ 本活動中選參賽者將於2026年1月6日(二)開始陸續以email通知聯絡，並須回填參賽同意書。請務必注意郵件信箱，並於指定時間內回填完成，以確認報名成功。未中選者恕不再另行通知。

※ 本賽事僅限於活動當日年滿 15 歲（含）以上之報名參賽玩家本人參與。參賽者須於活動當天攜帶有效身分證明文件，供工作人員查驗，並於指定報到時間內完成報到手續，方可參賽。

※ 當天遲到或因故錯過報到時間者，視同自願放棄，請恕無法參賽。

※ 參賽不得有任何頂替出賽之行為。

※ 參賽即視為同意授權主辦單位可拍攝及錄製比賽過程，並許可活動照片及影片無償使用於宣傳推廣。

※ 未於領獎期限內完成相關手續或領獎者，視同放棄領獎權利。

※ 主辦單位擁有最終保留、變更、修改、獎勵發送、時間調整等之權利，若因遇不可抗力之因素，賽事將有暫停或取消之可能，活動細節及異動皆以主辦單位說明為準。

「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會贈品

《鬼滅之刃火之神血風譚2》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會

決賽冠軍獎

《鬼滅之刃火之神血風譚2》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」台灣決賽冠軍獎盃

決賽亞軍獎

《鬼滅之刃火之神血風譚2》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」台灣決賽亞軍獎盃

決賽參加者獎品

PlayStation Store Plus 高級: 3個月

《鬼滅之刃火之神血風譚2》A3特製海報、明信片各乙份

地區預賽冠軍獎品

《鬼滅之刃火之神血風譚2》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」地區冠軍獎盃

地區預賽參加者獎品

《鬼滅之刃火之神血風譚2》A4 資料夾與貼紙各乙份

