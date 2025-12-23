《鬼滅之刃 火之神血風譚2》追加無限城篇角色！炭治郎、富岡義勇2026年DLC登場

SEGA股份有限公司宣布，由Aniplex製作，目前發售中的PlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)遊戲軟體《鬼滅之刃 火之神血風譚2》，現已發表以下消息：付費可下載內容『鬼滅之刃 火之神血風譚2 「無限城篇 第一章」角色通行證』之中的第4彈「竈門炭治郎（無限城篇）」、第5彈「富岡義勇（無限城篇）」角色包決定於2026年初發布。

（來源：SEGA官方提供）

「竈門炭治郎（無限城篇）」「富岡義勇（無限城篇）」角色包決定於2026年初發布！

可在VS模式「對戰」中使用「竈門炭治郎（無限城篇）」「富岡義勇（無限城篇）」的付費可下載內容「竈門炭治郎（無限城篇）」「富岡義勇（無限城篇）」角色包已決定於2026年初發布。

廣告 廣告

此外，購買現正販售中的『鬼滅之刃 火之神血風譚2 「無限城篇 第一章」角色通行證』也可以使用「竈門炭治郎（無限城篇）」「富岡義勇（無限城篇）」。

「竈門炭治郎（無限城篇）」 CV. 花江夏樹

（來源：SEGA官方提供）

心地善良的少年。為了讓變成鬼的妹妹變回人類而加入鬼殺隊。

除了「水之呼吸」以外，也會使用「火之神神樂」。擁有異於常人的敏銳嗅覺。

即使落入「無限城」，仍對宿敵・鬼舞辻無慘喊出「我一定要打倒你」。

「富岡義勇（無限城篇）」 CV. 櫻井孝宏

（來源：SEGA官方提供）

鬼殺隊的水柱，同時也是隊中最高位階劍士「柱」的其中一員。

引領炭治郎加入鬼殺隊的人物。沉默寡言的劍士。

他曾認為自己不具備成為柱的資格，但在回想起昔日好友・錆兔所託付的一切後，

決心承接那股意志繼續前行。

配合「竈門炭治郎（無限城篇）」、「富岡義勇（無限城篇）」角色的追加，已決定新增「竈門炭治郎」與「富岡義勇」的合體奧義！同步公開合體奧義的遊戲截圖！

（來源：SEGA官方提供）

敬請期待《鬼滅之刃 火之神血風譚2》的後續消息。

※各角色視覺圖為遊戲開發公司CyberConnect2 Co., Ltd.以遊戲內3D模型為基礎所製作。

－

以上內容為廠商提供資料原文