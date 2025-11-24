《鬼滅之刃 無限城篇》中國影院名稱變「狗窩座再襲」，網諷：有邊讀邊？

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，雖然今年 11 月才在中國當地上映，卻仍在 3 天時間創下超過 3 億人民幣的票房。而近日在中國當地電影院卻出現一起烏龍事件，由於劇中關鍵反派角色「猗窩座」的名字包含較為生僻的中文，部分中國戲院或宣傳看板疑似因工作人員無法正確輸入或半段字體，竟然將其誤植為「狗窩座」。

有邊讀邊？（圖源：微博／鬼滅の刃公式）

根據中國社群（微博連結）上流傳的圖片，可以電影院的用來顯示電影播放時間的螢幕上，原版的「猗窩座再襲」變成了「狗窩座再襲」，這個離譜的錯誤迅速瘋傳。

許多網友推測是因為「猗」字在一般的中國拼音輸入法中較難直接打出，或是工作人員單純「有邊讀邊」導致看錯。有趣的是，還有些網友留言笑稱「猗與狗的部首都有反犬旁，意思差不多」、「原來猗窩座是看門狗」甚至調侃工作人員可能是因為找不到字而直接放棄。

「猗窩座」身為《鬼滅之刃》中實力強大的「上弦之參」，在即將到來的「無限城篇」中佔有極為重要的戲份。其中不少看過原作的就知道，猗窩座人類時期的本名叫做「狛治」，而該名字在日本文化中也對應的是神獸「狛犬」，且猗窩座的「猗」代表閹割過後的狗，因此有人認為：「確實是忠犬的意思，無慘專門取的，好像也沒錯」。