《鬼滅之刃 無限城篇》中國票房開高走低！預測急劇下調...但片商已回本

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日系列首次在中國大螢幕上映，預售跟首週都打破紀錄，不過後續碰到中日關係急凍、謠傳撤檔等消息影響，票房下降速度頗快，最終可能無法打破之前《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《你的名字》等日本動畫在中國上映的成績。

在中國上映後開高走低，票房預測急劇下調（圖源：鬼滅之刃 / Muse木棉花）

廣告 廣告

《鬼滅之刃 無限城篇》第一章在中國上映後，首週末就創下人民幣 3.73 億元成績，成為日本電影在中國首週末新高，但後續遇到日本首相高市早苗的發言讓中日關係惡化，不少人跟著抵制《鬼滅之刃 無限城篇》，雖然沒有直接撤檔，但也影響到成績。原本中國當地預測最高能衝到人民幣 15 億元，也直接下修到 6 億初，而目前上映 10 天則是進帳 5.63 億元，加上《動物方城市2》襲來（第一集進帳 15.41 億是當地動畫片冠軍），最終成績有可能無法突破《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》6.64 億、《你的名字》7.15 億。

《鬼滅之刃 無限城篇》第一章在中國是以買斷方式引進，版權費為人民幣 7000 萬元，不過加上行銷費用與戲院拆帳，當地媒體計算 3.88 億可以回本，上映 4 天就已達標，而目前多賺到的金額則是成為各戲院的收入。

不過即便如此，《鬼滅之刃 無限城篇》第一章在中國的成績仍然已經登上世界第三，只輸給日本與北美兩地，綜合 7.7 億美元的成績則是在今年全球電影排行第五名。