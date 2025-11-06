《鬼滅之刃 無限城篇》中國預售暴衝！5小時破2000萬人民幣 衝擊《復仇者聯盟》紀錄
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，日前官方宣布將在中國大陸上映後，立刻引起當地粉絲興奮。根據消息指出，《鬼滅之刃 無限城篇》預售開始僅 5 小時便迅速累積了驚人的票房數字，突破 2,000 萬人民幣（約新台幣 8,678 萬元），其驚人的銷售速度，是《復仇者聯盟：終局之戰》以來，進口電影在中國市場最強的預售表現。
專門報導電影市場數據的 FranSpeech 在 X（推特）上分享，以目前《鬼滅之刃 無限城篇》5 小時就賣出 2,000 萬人民幣，約 280 萬美元的成績。電影在中國的亮眼預售成績，讓全球票房分析師紛紛上修其市場預期，首周目標預票房計能達到 2 億美元的成績。而根據中國 IMAX 官方帳號確認，截至 11 月 6 日上午 11 點，IMAX 預售已經突破 1,400 萬人民幣，創同期最高日本電影預售紀錄。
目前《鬼滅之刃 無限城篇》的全球票房已累積超過 6.7 億美元，假如中國市場能貢獻預期中的 2 億美元票房，將會讓這部作品成為史上第一部全球票房突破 10 億美元的日本動畫電影。這項成就將不只是《鬼滅之刃》系列的里程碑，也象徵著全球電影市場的風向轉變，代表日本動漫相關的 IP 內容已經能和好萊塢頂級大片一較高下，有望超越 2019 年《復仇者聯盟：終局之戰》創下的首日 1 億美元票房。
#DemonSlayerInfinityCastle ( presale) is absolute insanity in China .It's raked ¥20M ($2.8 million) in just 5 hours . Without any advertising for its opening pre-sale
The most explosive advance ticket sales for an imported film since #Endgame.
Eyeing $200M on Opening Wknd pic.twitter.com/YA2t3546F6
— FranSpeech (@Franspeech) November 5, 2025
