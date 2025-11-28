《鬼滅之刃 無限城篇》也能辦「應援場」？一次送三張特典海報僅一日限定

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲台灣繼續上映！代理商Muse木棉花今（28）日宣布要舉辦「對決應援場」，從北到南只有 12 月 13 日一天限定，票價要 599 元，不過可以一次領三張「主視覺海報」特典回家。

之前的特典曾送過三彈主視覺（圖源：Muse木棉花 / 鬼滅之刃）

《鬼滅之刃 無限城篇》應援場將在 12 月 1 日 13:00 開賣電影票，並於 12 月 13 日進行（詳細時間以各影城安排為主），599 元的票價將包含過去曾送過的「第一彈VS視覺圖一炭治郎、義勇、猗窩座」、「第二彈VS視覺圖一胡蝶忍、童磨」、「第三彈VS視覺圖一善逸、獪岳」A3 海報一共 3 張，將於入場時發送。

比較特殊的是由於是應援場，因此將開放觀眾參與揮舞應援棒、出聲應援，木棉花也提醒如果是想安靜觀賞的人，記得購買一般場次的電影票。

有參與本次活動的影城如下，如果有興趣的粉絲，不妨再度進場朝聖一次吧：