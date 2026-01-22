《鬼滅之刃 無限城篇》再創紀錄！日本動畫史上首度推出1.43:1 IMAX特別版

目前正在日本仍在上映中的劇場版動畫《鬼滅之刃 無限城篇》 第一章猗窩座再臨，官方正式宣布將於 2026 年 2 月 6 日（五）起推出全新的「IMAX 特別上映版」。本次上映將採用 IMAX 獨有的 1.43:1 畫幅比例，這是日本動畫電影史上首次以此規格呈現。在特定場景中，畫面範圍將會上下延展，為觀眾帶來更具有沉浸感的視覺震撼與觀影體驗。

更大的畫面！更頂級的視覺體驗！（圖源：鬼滅の刃公式）

由於規格特殊，所以這次 1.43:1 版本的上映地點僅限日本兩家擁有對應設備的電影院，分別是位於東京的「グランドシネマサンシャイン 池袋」以及大阪的「109シネマズ大阪エキスポシティ」。除了極致的畫面表現，官方也同步公開了第二彈 IMAX 限定入場特典 A5 尺寸，卡面設計結合了主角炭治郎與猗窩座激戰的魄力場面，並印有醒目的 IMAX 文字。

廣告 廣告

這份限定特典將於 2 月 6 日上映當天起開始發送，全日本限量 10 萬份，凡購買 IMAX 場次座位的觀眾，每人憑票可領取一份。官方特別提醒，特典數量有限，送完為止。由於過去 1.43:1 的 IMAX 幾乎都是好萊塢的科幻大片居多，這還是史上首次運用在日本動畫電影上，對於追求極致畫面效果的粉絲來說，這絕對是重新體驗無限城魄力的最好機會。