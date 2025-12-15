《鬼滅之刃 無限城篇》台灣好評加碼！作者親繪胡蝶忍特典「只有5天」可領

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲台灣已數週未有新特典，不過代理商Muse木棉花今（15）日公布好消息，將送出好評加碼特典，正是之前日本場送過的作者「吾峠呼世晴老師」繪製的胡蝶忍感謝圖卡，限時 5 天的場次可領。

胡蝶忍粉絲再看一次吧（圖源：鬼滅之刃）

Muse木棉花宣布送出《鬼滅之刃 無限城篇》加碼特典，從 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 4 日期間的電影票，可兌換一張「吾峠呼世晴老師繪製 感謝圖卡」，尺寸為 A5 並有燙金特殊工藝，各類版本皆可兌換，但同樣數量有限送完為止，一人最多只能兌換 4 張票券。

只有限時 5 天的加碼特典來了（圖源：鬼滅之刃 / Muse木棉花）

要注意的是這次的加碼特典在影城「預售日」開放後即可兌換，非上映日 12 月 31 日起，因此購票時記得先領再說！