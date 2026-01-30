《鬼滅之刃 無限城篇》日本宣布放映SCREENX版三面銀幕270度！木棉花確認台灣也將上映

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再來，日本官方正式宣佈，將於 2 月 20 日（五）起在日本推出 SCREENX 與 ULTRA 4DX 特殊規格版本，讓影迷能更加身歷其境地感受無限城大戰的張力！而台灣動畫代理商 Muse木棉花也確認 SCREENX 版即將在台灣上映！

這樣看起來更有臨場感！（圖源：鬼滅の刃公式）

沒錯，除了日本以外，台灣也能看得到！木棉花目前公告 SCREENX 版影城包含：台北欣欣秀泰影城、大巨蛋秀泰影城、樹林秀泰影城、台中站前秀泰影城、台中文心秀泰影城、高雄夢時代秀泰影城、高雄岡山秀泰影城、嘉義秀泰影城。而上映日期和更多情報，會在之後陸續公開。

而 SCREENX 對很多人來說可能不熟悉，這是一種非常特殊的「三面投影電影放映系統」。除了正前方的銀幕外，靠著獨家技術將影像同步投影到左右兩側的牆面上，打造出驚人的 270 度的寬闊視野。這種技術能讓觀眾彷彿置身於電影場景之中，特別是在戰鬥或特定大場面時，向左右延伸的畫面將帶來更加強烈的臨場感與視覺衝擊，釋放電影本身的潛力。

此外，這次日本同步推出的 ULTRA 4DX 則是結合了體感型遊樂設施「4DX」與三面投影「SCREENX」的終極體驗版本。觀眾不只是能享受到 270 度的環繞視覺效果，還能配合劇情感受座椅震動等 4DX 獨有的特效。