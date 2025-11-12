《鬼滅之刃 無限城篇》日本IMAX重映！送「新特典海報」15萬張衝刺票房

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲官方宣布日本 IMAX 重新上映，同步推出橫幅主視覺海報，全國一共 15 萬張在 11 月 15 日至 28 日開放領取，距離突破《鬼滅之刃 無限列車篇》的史上第一票房又要更近一步啦！

日本 IMAX 重映並推出新的特典海報吸引粉絲進場（圖源：鬼滅之刃）

《鬼滅之刃》昨晚公開了 IMAX 重新上映消息以及新的特典情報，將送出《鬼滅之刃 無限城篇》第一章橫幅的 IMAX 主視覺（之前曾送過直式的），尺寸比 A3 略大為 515mm x 286mm。而這次重映也讓不少人相當開心，看起來應該至少會一路上映至 11 月 28 日。

廣告 廣告

目前《鬼滅之刃 無限城篇》第一章的日本票房雖然官方已不公布每週成績，但根據非官方統計，目前已經突破 377 億日圓，距離打破歷史第一的《鬼滅之刃 無限列車篇》剩下 29 億元，這一波 IMAX 重映後預估又能進帳不少票房，可能今年內就有望登頂。