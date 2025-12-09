《鬼滅之刃 無限城篇》竟入圍金球獎最佳動畫！台灣辦「最終加碼感謝場」送雙特典

第 83 屆金球獎昨晚正式公布入圍名單，在最佳動畫部分，除了聲勢旺盛的《Kpop 獵魔女團》之外，沒想到劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲也確認入圍，總共六部片要爭年度最強動畫頭銜。而Muse木棉花昨日也公開「最終加碼感謝場」，於 12 月 14 日舉辦，將可以領到雙份特典。

鬼滅入圍金球獎讓不少人相當意外（圖源：Muse木棉花）

第 83 屆金球獎在最佳動畫部分一共有六部入圍，包含：《Kpop 獵魔女團》、《動物方城市2》、《小雨愛蜜莉》、《地球特派員》、《再見未來男孩》、《鬼滅之刃 無限城篇》第一章，尤其《鬼滅之刃 無限城篇》的入圍引起熱議，不過多數人仍看好會是《Kpop 獵魔女團》或《動物方城市2》拿下。

廣告 廣告

而在台灣尚未下檔的《鬼滅之刃 無限城篇》，昨日由代理商Muse木棉花宣布要舉辦「最終加碼感謝場」，將於 12 月 10 日 11:00 售票，12 月 14 日舉辦，價格為 599 元。活動特典包含：日本進口 副讀本手冊～決戰篇～（尺寸：A4，約W21xH29.7cm）、電影主視覺 A3 海報（尺寸：約W29.7xH42cm／特殊工藝：鑽卡局部光），僅台北信義威秀影城一場。

真的是最終加碼了嗎？（圖源：Muse木棉花）

可惜的是台灣似乎不打算加碼發送作者吾峠呼世晴最新親繪的胡蝶忍特典，加上官方已經打出「最終加碼感謝場」，似乎準備要結束電影院放映，讓不少粉絲相當失望。