《鬼滅之刃 無限城篇》第二章什麼時候有消息？最快可能12月底「這個活動」有答案

由 ufotable 傾全社人力製作的劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章劇場版猗窩座再襲自從 7 月開始在日本上映以來造成全球巨大討論風潮與票房新高，在中國宣布也要上映後，最新預售成績更單日突破 4000 萬元人民幣，不過對於已經觀賞過的多數粉絲來說，目前可能更關心「第二部、第三部」到底什麼時候會來？或許我們最快 12 月底就能知道答案。

第二章可能會演到與上弦一的對決（圖源：鬼滅之刃 / Muse木棉花）

《鬼滅之刃 無限城篇》在上映前就已經宣布將分成三部曲上映，而目前 ufotable 也肯定已經正在加緊製作第二章內容，可能會演到「上弦一之戰」。雖然官方還沒有宣布任何「重大公告」時間，跟第二、三章的上映日期，不過由於《鬼滅之刃》會參加於 12 月 20、21 日舉辦的集英社年度最大盛會「Jump Festa 2026」活動，有一些謠言指出可能會在其中公布第二章的相關消息。

Jump Festa 是集英社旗下作品的年度最大活動，官方會在其中公開動畫、漫畫、遊戲等相關公告，以及販售相關周邊等，今年在幕張展覽館舉辦免費入場，《鬼滅之刃》預計在 12 月 21 日台灣時間 10:40～11：10 第一個登台，主要聲優花江夏樹、下野紘、櫻井孝宏、早見沙織等人都會參與。只是也有些人持反對意見，認為《鬼滅之刃》並未像《我的英雄學院》、《膽大黨》等作品已經公布會有「重大更新」，因此也有可能只是聲優與大家見面打招呼，繼續宣傳第一章（或許可能有 DVD / 藍光 或是登上串流消息）相關而已。

在之前也有其他的傳聞指出，第二章與第三章的上映時間在內部設定為 2027 與 2029 上映，所以想看到《鬼滅之刃》大結局，可能還要等上四年...或以上的時間。