《鬼滅之刃 無限城篇》第十六週特典「狛治戀雪」再度回歸！這次是明信片

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲在台灣上映三個多月，代理商Muse木棉花持續推出每週特典吸引觀眾入場，第十六週特典今（17）日公布「狛治、戀雪」再度回歸，不過這次不是海報，而是明信片。

狛治戀雪特典再度登場！（圖源：鬼滅之刃）

Muse木棉花公布《鬼滅之刃 無限城篇》第十六週特典是是「狛治、戀雪」主視覺明信片一組，從 11 月 21 日起至 11 月 27 日憑一張電影片可以換一組明信片（2 款各 1 張），尺寸為 A5 大小（148mm x 210mm），採用日本進口輕塗紙，每人最多一樣可以兌換四張票券。

廣告 廣告

一樣要注意是禮拜五才能領，不是票券開賣的禮拜三（圖源：Muse木棉花）

這個明信片採用雙面印製，一張是狛治視角，一張是戀雪視角，正反則是遠照與近照。相比上次要一次買兩張票才能換海報來說，這次一張票就能拿兩張明信片更佳友善，喜歡這兩位角色的不妨再去影院支持一次吧！