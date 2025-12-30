《魔力寶貝：重返法蘭》正式公測，首週登入送魔幣、稀有素材與強化道具

由 SE 原廠正版授權、承載無數玩家青春記憶的經典 RPG 手機遊戲《魔力寶貝：重返法蘭》，於今（12 月 30 日）正式開啟公測。官方同步公布由謝祖武擔任形象代言人，透過熟悉的校園記憶與懷舊氛圍，邀請玩家一同重返法蘭城，再次踏上經典冒險旅程。

（來源：INSANEEW官方提供）

為迎接公測上線，官方同步推出限量回饋 CDK，並規劃多場 KOL 實況直播活動，讓老玩家重溫百寵同行的感動，也歡迎新玩家加入，體驗《魔力寶貝》最具代表性的寵物冒險世界。

公測福利：開服簽到活動與限量 CDK

為慶祝公測啓動，官方推出【公測開服簽到活動】，首週登入即可領取魔幣、稀有素材與強化道具，連續簽到還可獲得含傳說級夥伴的豪華寶箱。

此外，為回饋首批玩家，官方發放公測限量 CDK：CPR6T3H

KOL 現場直播陣容預告

官方邀請多位人氣 KOL 於公測期間進行實況直播，實機試玩《魔力寶貝：重返法蘭》，與觀眾即時互動、示範抓寵新玩法，直播將搭配抽獎與觀眾互動環節，讓玩家在觀看同時獲得實用回饋。

（來源：INSANEEW官方提供）

即刻入隊，重返法蘭

《魔力寶貝：重返法蘭》現已開放公測，誠摯邀請曾經馳騁法蘭大陸的勇者與首次踏入魔力世界的新玩家，即刻下載遊戲、參與公測並登入簽到。別忘了在遊戲內輸入公測限量 CDK：CPR6T3H領取專屬回饋，一同重拾捕捉夥伴、探索法蘭的熱血時光。

