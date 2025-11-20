《魔幻世紀 3》前開發者奇幻第一人稱RPG新作，《命運守護者 Fatekeeper》實機畫面公開

《魔幻世紀 3》前開發者奇幻RPG新作，《命運守護者 Fatekeeper》實機畫面精緻公開（圖源：Paraglacial）

由前《魔幻世紀 3》製作團隊 Grimlore Games 創立新工作室 Paraglacial ，打造全新的奇幻 RPG《命運守護者 Fatekeeper》公開最新實機畫面，從優美的環境景致、刺激的 BOSS 戰鬥與步法、搜索地城獲得裝備與寶物重回經典體驗。

《命運守護者 Fatekeeper》讓玩家踏入一個精心打造的神秘世界，遺跡低語著昔日的劇變。精通劍與魔法的藝術，透過遺物、咒語與抉擇開創你的道路，在這個第一人稱角色扮演遊戲中，塑造屬於你的傳奇。

《命運守護者 Fatekeeper》雖然以緊湊的敘事為主軸，卻處處暗藏玄機可探索。從古戰場、廣闊地底洞窟與幽靜森林，到遭時光遺忘的崩毀聖所，每個區域皆以神秘軼聞、失落遺物與意外遭遇來回饋你的探索慾望，迎戰各式敵人，每名敵人皆有獨特的行為模式、強項與弱點。成敗取決於技巧與事前準備。近戰節奏緊湊，精準施展法術，並隨瞬息萬變的戰況調整戰術。角色養成固然關鍵，但熟練操作更為重要。

《命運守護者 Fatekeeper》實機畫面（圖源：Paraglacial）

遊戲提供超越表面數值的深度成長機制。深思熟慮你的戰鬥風格、屬性與法術學派，精心雕琢你的角色。無論你傾心原始蠻力、靈巧精準或毀滅性咒語，遊戲裡提供多元且獨特的流派養成，發掘、掠奪並精通各式兵器、護甲與神器。依你的遊玩風格調整裝備組合，找出最強搭配以攻克日益艱險的強敵。每件裝備都很重要──挑選合適的裝備，才能贏下最終勝利。