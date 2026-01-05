《魔法使的約定》聯動《三麗鷗》送合作限定活動故事與育成卡！

《魔法使的約定》中文版今（5）正式公開與《三麗鷗明星》合作內容！遊戲中除了推出合作限定召喚活動與登入獎勵外，還同步開放全新限定活動「向幸福之鐘許下願望」，參與活動即可獲得魔法使們×三麗鷗明星的限定育成卡、主題背景等豪華報酬！

魔法使的約定（來源：魔法使的約定官方提供）

參加活動即可獲得合作限定活動故事與育成卡！

魔法使的約定（來源：魔法使的約定官方提供）

「向幸福之鐘許下願望」活動期間，進行育成＜活動災厄＞將會登場，擊退活動災厄即可獲得「布丁」，收集「布丁」就可以獲得合作活動故事、合作活動報酬育成卡、合作活動主題背景等豪華報酬喲！

廣告 廣告

魔法使的約定（來源：魔法使的約定官方提供）

活動故事講述魔法使們與三麗鷗明星奇蹟般相遇的故事，而賢者將與魔法使們共同經歷一段難以忘懷的冒險。合作活動報酬中，將會有夏洛克 × Hello Kitty、希斯克里夫 × 大耳狗喜拿 以及 雷諾克斯 × 帕恰狗 的育成卡。更多故事詳情與活動報酬育成卡，敬請賢者大人踴躍參與限定合作活動！

魔法使的約定（來源：魔法使的約定官方提供）

合作活動對應召喚活動與覺醒角色同步登場！

魔法使的約定（來源：魔法使的約定官方提供）

配合活動全新登場的覺醒角色－【可愛的魔法使】亞瑟與【可愛的魔法使】西諾，若把活動特效覺醒角色配置於擊退＜活動災厄＞的隊伍中，可獲得更多「布丁」，讓活動推進更加順利！

魔法使的約定（來源：魔法使的約定官方提供）

合作限定召喚活動中，五位三麗鷗明星同時可愛登場！推出一系列限定育成卡：

【與新朋友一起的派對】亞瑟×布丁狗。

【沒辦法，就陪你跳支舞吧】歐文×酷洛米。

【和不可思議的你的成套裝扮】米契爾×帕恰狗。

【引導就交給我】西諾×大耳狗喜拿。

【旺盛的好奇心】奧茲×布丁狗。

將上述活動系列育成卡配置到育成隊伍中，會更容易且覺醒出更高特效加成的覺醒角色，幫助賢者大人收集更多「布丁」更快拿到豪華獎勵唷！

歡慶合作活動登場，登入即可領取豪華獎勵！

魔法使的約定（來源：魔法使的約定官方提供）

為慶祝《魔法使的約定》中文版與《三麗鷗明星》合作活動登場，活動期間內登入即可領取豪華獎勵！幫助賢者大人能更順利體驗合作活動內容唷！

喜歡《魔法使的約定》與三麗鷗的粉絲們千萬別錯過這個夢幻聯動活動，同時還可以一起探索這個雖遍體鱗傷卻也無比美麗的異世界！

更多合作活動情報，敬請密切關注《魔法使的約定》中文版的官方網站與社群媒體！

－

以上內容為廠商提供資料原文