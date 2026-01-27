《魔法公主》IMAX首周飆500萬票房 全新四款特典再掀收藏熱潮

《魔法公主》。（圖／甲上娛樂提供）

記者許瑞麟報導／吉卜力經典《魔法公主》首度以IMAX 4K規格登上台灣大銀幕，首周票房近五百萬元，特典「巨木森林 IMAX 限定版」海報以亮銀龍搭配打凹工法，細節質感滿載，獲得粉絲狂讚，1月29日將推出「4K 數位紀念版」、「Dolby Cinema」以及「Dolby Vision＋Atmos」三大版本，也同步加碼釋出四款限量珍藏海報，勢必又會掀起收藏熱潮。

在第二周檔期內，影迷有機會收集多達四款不同版本的限量海報。其中，IMAX 4K版本第二周特典為台灣獨家設計的「螢光巨人 IMAX 限定版 A3 海報」，採用0.35mm厚鑽卡紙印製，搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感。畫面中螢光巨人、小桑、阿席達卡與山犬神族皆沿著線條細緻局部上光呈現，讓螢光巨人的半透明光感與人物層次更顯立體，呼應IMAX版栩栩如生的森林世界。

《魔法公主》IMAX 4K版本第二周特典。（圖／甲上娛樂提供）

「Dolby Cinema」版本則推出「五彩山獸神杜比限定版A3海報」，呈現山獸神神聖、莊嚴的氣場。 「Dolby Vision＋Atmos」版本限定特典為「漫步的小桑A3海報」，以局部上光呈現小桑與山犬神族，並讓滿坑滿谷的木靈更顯層次與靈動感。

《魔法公主》Dolby Cinema版本特典。（圖／甲上娛樂提供）

《魔法公主》Dolby Vision＋Atmos版本特典。（圖／甲上娛樂提供）

一般4K版本則為「小桑的面具4K紀念版A3海報」，面具線條以燙黑色金箔呈現，細看之下，面具紅色紋理中隱約拼貼電影中多個關鍵場面與角色剪影，象徵小桑身分由仇恨、戰爭、自然與人類衝突層層交織而成。更多特典相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

《魔法公主》一般4K版本特典。（圖／甲上娛樂提供）

