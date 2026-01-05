《魔法公主》IMAX 4K修復版登台 宮﨑駿85歲生日曝重磅喜訊

吉卜力動畫《魔法公主》將以IMAX 4K修復版登上台灣大銀幕，台灣片商特別選在5日宮﨑駿85歲生日之際，宣布這項影迷期待已久的好消息。

回顧吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑，正是宮﨑駿於1997年推出的吉卜力第十部動畫長片《魔法公主》，電影上映當年即創下日本影史最高票房193億日圓紀錄，並在2020年重映後累積票房突破202億日圓，至今仍被譽為宮﨑駿生涯中最具規模、也最具思想重量的代表作之一。

《魔法公主》為吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑。（圖／甲上娛樂提供）

為了讓《魔法公主》能在IMAX大銀幕上呈現最接近原始創作的視聽體驗，吉卜力工作室特別製作全新的4K數位修復母帶。此次修復計畫源自北美發行商希望以更高規格放映吉卜力作品的提案，面對現今戲院全面4K化的放映環境，吉卜力選擇不再仰賴2K影像即時升頻，而是親自掌握影像品質，打造原生4K版本，確保在IMAX大銀幕上得以展現更完整的視聽覺層次與沉浸感。

台灣的IMAX版主視覺海報可以看到是以幽深濃密的原始森林為主體，自天而降的光束宛如神域降臨，魔法公主小桑與山犬神莫娜並肩而立，呼應電影探討的人類與自然衝突與共存命題。小桑直視前方、戴著象徵人神界線的紅色面具，而散落林間的木靈靜靜注視一切，彷彿邀請觀眾再次踏入這片既壯麗又殘酷的奇幻冒險。

《魔法公主》IMAX 4K修復版將於1月23日在台上映，4K數位修復版則接續於1月29日登場。

《魔法公主》IMAX版主視覺海報。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導