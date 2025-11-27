《魔法壞女巫》選角幕後秘辛！辛西婭艾利沃高燒硬撐3小時 喬納森貝利登台前5分急錄試鏡帶！
1.辛西婭艾利沃高燒39.4度，仍硬撐完整場試鏡！
2. 喬納森貝利在舞台劇登台前5分匆忙完成試鏡帶？
3. 選角導演透露：因爲疫情喬納森貝利才空出檔期！
【文／千尋少女】好萊塢年度奇幻鉅作完結篇《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）終於華麗登場，選角過程更充滿戲劇性轉折的反轉與演員不為人知的拼命時刻。飾演「艾法巴」的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）與「費耶羅王子」喬納森貝利（Jonathan Bailey），近日在NBC特別節目《魔法壞女巫：一個美妙的夜晚》中揭露他們如何在極端狀態下拿下關鍵角色。
飾演「西方壞女巫」艾法芭的辛西婭艾利沃透露，她一踏進試鏡室便全力以赴，沒想到這場試鏡一做就是3小時，她笑說：「我把所有力氣都留在那個房間了。」但沒想到進行到尾聲時身體已開始發熱，回家量體溫竟高達103度（約攝氏39.4度），之後足足臥病四天。
製作團隊過去在釋出的幕後影片中也曝光她的試鏡片段，只見她手拿塑膠掃把、披著毯子，飆唱經典曲目〈Defying Gravity〉最後高音的震撼畫面，完全是用生命在詮釋角色。她也透露，這場「馬拉松式試鏡」是她整部電影中唯一一次正式試鏡，而她前一晚才剛完成舞台劇演出，體力早已逼近極限。
另一方面，剛獲選《時人》雜誌「全球最性感男人」的喬納森貝利，試鏡過程同樣戲劇十足。選角導演伯納德特爾西（Bernard Telsey）透露，
貝利在舞台劇《Company》後就被列入候選名單：「他太迷人、太有才華，而且整個人彷彿就是費耶羅本尊。」然而當時貝利形程滿檔，劇組只好展開長達數月的選角流程，卻始終找不到理想人選。直到疫情延後多部作品拍攝，他的檔期才意外空出，劇組終於有機會請他回來試鏡。
貝利則在節目上首度公開當年那段試鏡帶。他表示，當時正在倫敦西區演出舞台劇，卻在上台前5分鐘突然意識到：「就是現在，再不錄就來不及了！」於是他戴上墨鏡、坐在化妝間，以飛快速度錄下 〈Dancing Through Life〉的兩句歌詞。節目也播放了這段珍貴畫面，只見他在化妝間輕鬆哼唱，而這段影片竟是在他上台前短短幾分鐘內完成。
辛西婭聽完後難以置信地驚呼：「你竟然在登台前五分鐘錄這個？怎麼做到的？」貝利則笑說：「有時候你只能告訴自己：就是現在，做就對了！那是我當時唯一有機會完成試鏡帶的方式。」兩位主角截然不同的試鏡經歷，也讓觀眾看見《魔法壞女巫》幕後最戲劇性的真實時刻。
《魔法壞女巫：第二部》現正熱映中。
