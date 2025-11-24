《魔法壞女巫：第二部》全球橫掃2.26億美元！創下百老匯改編電影新高

《魔法壞女巫：第二部》。（圖／UIP提供）

《魔法壞女巫：第二部》上周在全球上映，創下票房佳績，北美首周票房1.5億美元，超越首集1.14億美元紀錄，全球票房更高達2.26億美元。

本片超越首集，刷新北美和全球改編自百老匯音樂劇的電影開片票房；登上今年好萊塢電影在全球第四高的開片票房，僅次於《星際寶貝：史迪奇》、《侏羅紀世界：重生》、《MINECRAFT麥塊電影》。若照如此氣勢，最終有望能超過首集7.58億美元的全球票房。

亞莉安娜被看好能再以《魔法壞女巫：第二部》入圍奧斯卡女配角。（圖／UIP提供）

在北美部分，《魔法壞女巫：第二部》則是今年開片票房第二高的電影，僅次於《MINECRAFT麥塊電影》的1.62億美元；環球影業史上第二高的開片票房，僅次於2015年《侏羅紀世界》；感恩節前上映的第二高開片成績，僅次於《飢餓遊戲：星火燎原》的1.58億美元；音樂劇電影史上第三高的開片票房，僅次於2019年《獅子王》的1.91 億美元和2017年《美女與野獸》的1.74億美元。

有趣的是，才剛獲選為《時人》雜誌年度最性感男星的喬納森拜利（Jonathan Bailey），今年參演的《侏羅紀世界：重生》、《魔法壞女巫：第二部》皆有亮眼票房，榮登目前今年電影票房最高的演員。

喬納森拜利（右）今年兩部電影創下票房佳績。（圖／UIP提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導