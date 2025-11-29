《魔法壞女巫：第二部》與女孩們在風暴裡的相惜、相知

亞莉安娜（右）、辛西婭艾利沃主演的《魔法壞女巫：第二部》開片票房相較前作有不少成長。（UIP提供）

【文 / 張硯拓】在《魔法壞女巫》（Wicked，2024）拿下全球 7.58 億美金票房的整整一年之後，《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good，2025）上映，首週末就開出北美 1.47 億的佳績。在這改編自 2003 年熱唱至今的音樂劇《Wicked》的系列背後，是環球影業的一場豪賭：把電影拍成上、下兩集，而且是一次拍完，萬一上集的評價或是票房失利，下集就注定要在懸崖邊排隊，等著把總數高達三億美金的（兩片）製作成本放水流。

《魔法壞女巫：第二部》精彩劇照。（圖／UIP提供）

然而，隨著上一集叫好又叫座，《魔法壞女巫：第二部》的首週末票房硬是比第一集再成長了 31%，豪賭成功的環球影業，如今擁有了兩部、而不只是一部，現象級的佳節電影。

不過，若是當一部單獨電影來看，《魔法壞女巫：第二部》有三個難關，都來自它畢竟是一部舞台劇「下半場」的這項身世。

格琳達成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。（UIP提供）

首先，劇中主要角色們的恩怨情仇，必須在這一集經過幾度翻轉之後，收尾落幕。但這一切都顯得有點硬凹。這個源自音樂劇的硬傷，我得說，到了電影版仍然改善有限。比起盛大地介紹角色、營造他們的衝突的上集，下集給予眾人（尤其配角們）的心路轉折，很難說是細膩的。

《魔法壞女巫：第二部》精彩劇照。（圖／UIP提供）

第二點，是《Wicked》音樂劇後半的曲目本來就稍弱。少了上集〈Defying Gravity〉那樣的驚世神曲（但憑良心說，能有這等曲目的音樂劇也沒幾部），也少了在圖書館跳舞的〈Dancing Through Life〉那樣的場景創意，即使有作為本集片名的對唱曲〈For Good〉壓軸，其餘的獨唱、群唱或男女主角互訴衷情的〈As Long As You’re Mine〉，聽完記憶點都有限。

《魔法壞女巫：第二部》劇照

第三點則是，這個下半場要把整個改編的最原始素材：《綠野仙蹤》（1939）電影及原著小說的元素融入劇情中，但是從人物關聯到名場面的復刻，都不免有點牽強。以至於，這對《魔法壞女巫：第二部》作為一部電影的故事流暢度，也有點干擾。

《魔法壞女巫：第二部》劇照

但雖然說這麼多，我還是想替這部片辯解：其實《魔法壞女巫》和《魔法壞女巫：第二部》本來就應該當成一部長達五小時的完整電影來看，因為這就是一部戲劇的上下半場，期待第二集（一部舞台劇的第二幕）本身也有個獨立的結構，好像有點難為它了。

喬納森貝利（左）與亞莉安娜（右）的三角習題，在《魔法壞女巫：第二部》會有磅礴的終結。（UIP提供）

再加上，說到底，一部音樂劇電影真正決勝負的，還是要靠演唱。而《魔法壞女巫》有我心目中、近代影史最成功的兩位音樂劇改編選角：辛西婭．艾利沃（Cynthia Erivo）和亞莉安娜．格蘭德（Ariana Grande）的唱功與演技投入的程度，都無可挑剃，讓我覺得好萊塢在翻拍了那麼多音樂劇之後，終於搞懂了：音樂劇主角該找的不是「會唱歌的專業演員／明星」，而是「會演戲的專業歌手」。

《魔法壞女巫：第二部》劇照

畢竟，音樂劇的本質就在歌曲，只要歌能服人、能夠動人，其他部分（比如劇情瑕疵）都有可能被忽略；反之，如果歌不能唱到劇迷的心坎裡，那電影版永遠就只是昂貴的 cosplay，無法是真正的文本。

《魔法壞女巫：第二部》劇照

又，《魔法壞女巫：第二部》尤其讓我驚艷的，是本集凸顯了格琳達的角色價值。可以說，這整個故事的主角是艾法芭，但這部電影的靈魂是格琳達。艾法芭是當然的英雄，她有清楚的身世衝突，必須克服的宿命與環境難題，也有奮鬥的目標，和高潮迭起的意志旅程。相反地，格琳達所代表的某種空泛，某種虛華，在庸常中摸索出真正的生命目的，在萬眾簇擁裡辨認出唯一有意義（matters）的友情，以及在巨大的愛戴裡掙扎、找到真正的「善」⋯⋯這些都是更幽微，更細緻的性格成長。這也才是這部電影的 nuance，是整個故事的韻味所在。

亞莉安娜《魔法壞女巫：第二部》飾演格琳達，是眾人眼中的好女巫，以魔法帶給奧茲國善良，享受著光環與名氣，但只有她知道那些被掩埋的真相。（UIP提供）

因此，這集幾乎就是亞莉安娜的場子。她一再唱著 happy & good 的笑容底下，是空洞與悲傷，當她心痛與遺憾的時候，卻沒人能夠真正意義地陪伴她。片中有一個鏡頭，是格琳達首度「黑化」、說出惡毒的建議，此時淺淺的景深鎖在亞莉安娜震驚又受傷的臉上，背後說話的巫師與夫人則是一片模糊。這時候，你我都清楚感受到她內心的痛，幾乎要不忍苛責。

《魔法壞女巫：第二部》劇照

還有一場堪稱全片最精彩的戲，是格琳達在她的閣樓裡和內心對話，搭配的獨唱〈The Girl in the Bubble〉是原劇作家史蒂芬．許瓦茲為電影版譜的兩首新曲之一（另一首是艾法芭的獨唱〈No Place Like Home〉），在這整個段落，導演朱浩偉與攝影師艾莉絲．布魯克設計出一顆不可思議的長鏡頭，讓攝影機三四度穿梭進出鏡子裡的倒影世界，營造出真實與幻覺相融的夢幻感——也可以說，讓人體驗到格琳達內心的迷路與徬徨。

《魔法壞女巫：第二部》劇照

滿臉粉色笑容，卻不曾真正快樂的格琳達，與一臉怒氣長大，但擁有生命目標（purpose）的艾法芭，是《魔法壞女巫》的兩枚重心。兩個女孩雖然處在一段三角關係中，但到最後，能帶給她們真正的歸屬／歸宿的，只有彼此。

《魔法壞女巫：第二部》劇照

在《魔法壞女巫：第二部》的片末，還有一個動人的畫面，是艾法芭與格琳達「訣別」之後，兩人隔著石牆在畫面的兩邊深深哭泣。這一幕讓我想起第一集奧茲星塵（Ozdust）舞廳中，那段兩人無聲的共舞——當音樂劇變成電影，最美的瞬間不一定要有歌聲。這是《魔法壞女巫》電影版值得存在的理由。

