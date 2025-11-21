《魔法壞女巫 2》上映話題連連：台味造型出圈、星國騷擾風波、彩蛋熱議不斷
《魔法壞女巫 2》從上映前就話題不斷，從新加坡亞太首映會，台灣採訪團隊在KOL崔璀璨和薔薇認真準備下，以具有台灣風格的「台味奧茲風」黃毯造型，創造亮點，更以台語改編電影歌曲《這是什麼感覺》，驚艷兩位主演辛西婭與亞莉安娜。然而當天首映會歡樂的氣氛卻被紅毯上的插曲而引爆社群撻伐，一名網紅企圖在紅毯上衝抱亞莉安娜，幸虧辛西婭與工作人員迅速反應，讓事件沒有進一步失控。
客家花布到月琴都上場，台灣元素巧拼奧茲世界吸睛
《魔法壞女巫 2》亞太首映會於 11 月 12、13 日在新加坡舉行，台灣採訪團隊意外成了現場最具「驚喜值」的存在。台灣兩位 KOL ─崔璀璨與薔薇，以截然不同的「台味奧茲風」亮相，成為現場媒體關注的亮點。
崔璀璨身穿融合奧茲綠與客家花布元素的訂製禮服，以月琴彈奏經典旋律，甚至用台語改編歌曲，讓辛西婭（Cynthia Erivo）與亞莉安娜（Ariana Grande）聽完立刻拍手叫好；薔薇則以華麗的「Met Gala 版桃樂絲」造型致敬經典角色，象徵台灣日常的「茄芷袋、粉綠雙色藍白拖、鳳梨酥」作為禮物，為這段短暫但溫暖的交流留下別具意義的合作印象。相關片段在 Threads 上流傳，網友直呼：「花布好可愛哦🤣🥰」、「這才是文化魅力！」、「你們真的好棒！看得出 Ari 是真心喜歡😍😍😍」。
新加坡首映會驚魂，瘋狂網紅撲上亞莉安娜
亞太首映會的歡樂氣氛在當天卻出現意外插曲。一名瘋狂網紅試圖直接衝上黃毯，想要擁抱亞莉安娜・格蘭德，引發現場一陣混亂。幸虧辛西婭與工作人員迅速反應，及時制止了行為，讓事件沒有進一步失控。亞莉安娜當下略顯驚訝，但隨後得以回到訪問與紅毯流程中，保持冷靜。
事發後，兩位演員仍敬業持續跑宣傳，辛西亞在美國演員工會（SAG-AFTRA）成員的放映活動上提到，這次事件讓她們感受更深：「我們經歷了一些糟糕的事情。我們在生活中、日常工作中經歷了一些事。我的意思是，去他的，這是真心話。即使是上週，看在該死的分上，那件不得不出面處理的事情。這部片讓我們真正成長，成為朋友、姊妹、藝術家、女演員。」粉絲在社群上紛紛表示心疼又佩服，認為她們不僅專業，也展現了強大的情感韌性。事件也引發討論名人安全與粉絲行為界線，成為首映會的第二熱點話題。
命運交錯的女巫閨密情，續集讓觀眾催淚不已
首映第一周後，台灣粉絲在社群上熱烈討論《魔法壞女巫 2》的劇情層面。許多人指出，現實中辛西亞與亞莉安娜的友情與合作互動，與劇中 艾法芭（Elphaba）與格琳達（Glinda） 之間的閨密情誼，形成令人動容的呼應。
雖然續集節奏較第一部沉穩，但最催淚的仍是兩人的友情與成長弧線。有 IG 網友感性分析兩人命中註定般的友誼：「不是甜膩的姐妹情，也不是曖昧的浪漫，而是一種更稀有、更難言說的命定友情。艾法芭與格琳達或許無法回到最初的校園，但她們在彼此生命裡留下的痕跡，正是這部續作最珍貴的魔法。」
從脆友分享第一個哭點，討論度最高在艾法芭與格琳達的互動（如《I’m Not That Girl》《Unlimited》）、熊保母（Dulcibear）的溫暖瞬間，以及全片講述的成長與犧牲的共鳴。網友感嘆她們努力靠近彼此、互相祝福，即便命運牽動大局，仍用真心守護對方。這些細膩情感與角色選擇，也凸顯了續集在友情描寫上的深度與魅力。
《魔法壞女巫 2》全台上映中，話題熱度持續升溫
今年年末，好萊塢續集鉅作雲集，除了 11 月 19 日在台上映的《魔法壞女巫 2》，還有《動物方城市2》與《阿凡達：火與燼》等作品齊聚聖誕年末檔期，讓影迷在假期期間有滿滿的奇幻冒險與感動選擇。《魔法壞女巫 2》以艾法芭與格琳達的友情，以及辛西亞與亞莉安娜的互動，將持續成為粉絲社群討論的焦點。
