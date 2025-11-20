《魔法壞女巫2》《有用的鬼》《大濛》《誰想當老大》每部都必看！｜11/20新片快報

最新院線電影每部都超強！《魔法壞女巫2》感動上映一起唱！《大濛》預約金馬62大贏家！《有用的鬼》是你沒看過的超展開泰國電影必須開眼界！《誰想當老大》看黑道大哥「爭相讓位」過程真的不要太好笑！本週新片還有《溫泉鯊》、《星與翼的悖論》和《隱藏殺機》，進電影院看電影不需要有理由，每部電影都是我們觀賞世界的窗！

辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜回歸演出《魔法壞女巫：第二部》。（UIP提供）

《魔法壞女巫：第二部》2025/11/19上映

由朱浩偉執導的《魔法壞女巫》終於迎來結局！改編自音樂劇《女巫前傳》的奇幻歌舞片，為奧茲國女巫揭開了從未公開過的故事：艾法芭與葛琳達的情誼走向決裂，兩人各自做出了與奧茲國命運息息相關的選擇。這部史詩大結局不僅有視覺盛宴，更掀起了情感的高潮，展現了友情與命運的交織，導演朱浩偉執導果然厲害。本片還有亞莉安娜、辛西亞艾利沃、傑夫高布倫、楊紫瓊和喬納森貝利都來助陣！年度最華麗的電影，去看就對了！

《魔法壞女巫：第二部》精彩劇照。（圖／UIP提供）

《有用的鬼》2025/11/21上映

去年入圍金馬獎最佳男主角講的《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦回泰國拍電影啦！這部奇幻恐怖浪漫喜劇直球取材於泰國的「女鬼娜娜」傳說，卻不走傳統的恐怖路線，而是巧妙融入了幽默元素。一位因空氣污染而病死的妻子，回到人間後靈魂附身在吸塵器上，吸塵器掛念自己的老公而返家，老公竟然竟也想念自己！小夫妻開始為了努力守護家庭而變得更努力，想不到卻不小心捲入了國家級的神秘政治事件中？！滿滿的黑色幽默影像敘事，等你一起來狂歡！

《有用的鬼》片中的房子與《金孫爆富攻略》是同一間，導演表示這樣的空間格局在泰國是比較不一樣的。（傳影互動提供）

《大濛》2025/11/21口碑上映

金馬62入圍大贏家作品！《大濛》由金馬最佳導演陳玉勳執導，將自白色恐怖時代的真實故事改編成為好入口的動人小人物生命史詩故事：故事講述一位妹妹在得知哥哥被槍決後，決定北上認屍，途中小女孩遇到了三輪車伕，互相扶持的過程中，也揭開了白色恐怖的歷史傷口。電影並以細膩的情感與深刻的情感來打動人心，方郁婷、柯煒林和9m88都演很好！

《大濛》入圍11項金馬大獎，是本屆最佳影片大熱門。（牽猴子提供）

《誰想當老大》2025/11/21上映

過往黑幫題材電影，總是看到各種鬥爭尤其是「大哥對決」的好戲，但黑色喜劇《誰想當老大》完全反著來：這種常見的「幫派爭權老大故事」，被改為「爭相讓位」情節變得好爆笑！打破傳統、帶來顛覆性的新觀點，讓一場「繼位之戰」的荒誕鬧劇有了新溫度，趙宇鎮、鄭敬淏把「狠人」演得太可愛，絕對是繼《雞不可失》之後最強黑色喜劇動作片！

《誰想當老大》(采昌提供)

《溫泉鯊》2025/11/21上映

日本特攝電影也要打破傳統！一個溫泉小鎮的遊客頻頻失蹤，經調查後發現，這些失蹤事件背後竟然是太古鯊魚在市區溫泉中穿梭的結果？！結合了大膽的特攝技術和無厘頭的劇情，這部荒謬喜劇讓人捧腹大笑的同時，也不忘提醒大家自然災害對世界的深刻傷害，看一場超荒誕的鯊魚災難片也能享受到娛樂電影帶給你的快樂！

溫泉鯊

《星與翼的悖論》2025/11/21上映

改編自人氣街機遊戲的動畫電影，一位懷有音樂夢想的高中生，與一名少女機械師產生了特殊的心靈連結，兩人於是合作拯救行星，充滿了機甲戰鬥與友情羈絆的熱血情感線。影片中不僅有激烈的戰鬥場面，也探討了命運的交錯與自我實現的主題，且豪華製作團隊幕後超給力，能為大家帶來震撼視覺體驗！

《星與翼的悖論》找來3大名匠聯手打造奇幻動人的星際史詩。（甲上娛樂提供）

《隱藏殺機》2025/11/21上映

喜歡懸疑反轉、陰森敘事感的觀眾朋友照過來：《隱藏殺機》描述一位女子與新伴侶的幸福生活，因前夫意外現身、打破了這段平靜的生活。影片充滿了反轉的情節和極具張力的心理戰，揭示了人性中最黑暗的一面，也帶來滿滿的心理壓迫感，且通過三個不同視角、逐步揭露家庭中的隱秘陰影，一場可怕的情感與心靈風暴於焉展開！

謝佳見在《解碼》中詮釋人性在崩潰邊緣的掙扎與脆落。（獨具慧眼文創＆Enjoy TV提供）

《解碼》2025/11/21上映

馬來西亞與台灣合拍的懸疑愛情犯罪片！謝佳見、黃詩棋、葛兆恩主演好新鮮！故事以一酒莊千金意外死亡為電影揭開序幕：男友決心破解她加密手機中的秘密，卻掀開了一個驚天的陰謀？！節奏緊湊，情感真摯，電影兼具娛樂性與深度，帶領觀眾在懸疑的氛圍中感受愛情與謊言的交織，無論是在情節的設計還是人物塑造上都值得品味。

銀魂劇場版2D 歌舞伎町四天王篇

《銀魂劇場版2D 歌舞伎町四天王篇》2025/11/21上映

經典重映口碑延燒！《銀魂劇場版》將帶你回到歌舞伎町這個被四大勢力爭奪的地方。歌舞伎町因為一名少女的出現而被打破平衡，在無法避免的混亂之中，坂田銀時帶領著他的小隊，展開了一場捍衛和平與正義的戰鬥！《銀魂》必備的搞笑與戰鬥元素都有，是時候號召粉絲一起來支持萬事屋了！

