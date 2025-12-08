《魔法壞女巫2》片尾驚見「萊恩雷諾斯」？粉絲驚呼：以為《死侍》來客串！

《魔法壞女巫：第二部》劇照

1.《魔法壞女巫2》票房亮眼，登北美年度開片票房亞軍！

2. 強納森拜利片尾造型，竟被粉絲誤認成「死侍」本尊！

3. 拜利自嘲若少了頭髮，簡直像根巨大的「小麥XX」！

【文／千尋少女】奇幻鉅作最終章《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）21日於北美上映，以1.5億美金（約台幣47.02億元）空降票房冠軍，不僅較前作的1.125億美元成長逾三成，更一舉登上年度開片票房亞軍，僅次於《MINECRAFT麥塊電影》。台灣上映五天也以1920萬台幣奪下冠軍。然而，比起亮眼票房，最受熱議的焦點竟不是劇情，而是片尾驚見「萊恩雷諾斯」？！

—以下內容有劇透—

《魔法壞女巫：第二部》在北美開片後，社群上瞬間掀起大量討論，焦點全落在男主角強納森拜利（Jonathan Bailey）的最終造型。片尾結局中，艾法巴為拯救拜利飾演的費耶羅王子，施法將他變成《綠野仙蹤》裡耳熟能詳的「稻草人」。沒想到當拜利以滿臉特殊化妝現身時，不少觀眾瞬間出戲——因為那張臉竟像極了萊恩雷諾斯的「死侍」造型！

這個驚人「撞臉」瞬間在社群平台X引爆話題。有網友震驚直呼：「強納森拜利的稻草人為什麼長得像萊恩雷諾斯……需要啟動調查！」該貼文更累積超過230.6萬瀏覽、13萬讚與近500則留言，討論熱度持續攀升。更多網友紛紛附和：「相似度也太高！」「這就是多元宇宙，多蘿西才是第一個真正的復仇者」也有人笑稱拜利的造型宛如《死侍》中韋德威爾森卸下面具、滿臉傷疤的模樣。

對於這個引發熱議的稻草人造型，拜利在接受英國《君子》雜誌專訪時揭露背後秘辛，甚至開了個「限制級」玩笑。他強調全是真實化妝，沒有CGI後製，並透露：「皮膚底下藏有很多管線，讓我保持涼爽。」不過當他看著鏡中完妝的自己，竟也忍不住自嘲：「如果沒有那頭稻草頭髮，我看起來就像個一根巨大的『小麥陰莖』 （a big wheat penis）。」

拜利解釋，劇組為確定稻草人的最終形象，做了大量妝髮測試。正式拍攝時，他每天都要花上數小時進行特殊化妝，加上現場高溫，是個極大的挑戰。但看到最終呈現，他認為一切都值得：「稻草人是《綠野仙蹤》中如此重要的角色，能讓大家在片尾看到他，對我來說是一種榮幸。」

《魔法壞女巫：第二部》現正熱映中。

