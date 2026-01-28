《魔法風雲會》狂印新卡引反彈！孩之寶股東怒告高層「破壞品牌長期價值」

知名卡牌遊戲《魔法風雲會》（Magic: The Gathering）的母公司孩之寶，最近面臨自家股東發起的集體訴訟。起訴書中指控，孩之寶的高層為了追求短期利潤，近幾年採取了激進的發行策略，大量印刷新卡牌與擴充系列。而股東們認為，這種做法不只導致老玩家感到疲勞，更嚴重稀釋了卡牌的收藏價值，損害了該品牌長期的獲利能力和股價表現。

魔法風雲會在全球擁有龐大的粉絲社群。（示意圖，圖源：Getty Images）

這起訴訟主要針對的是孩之寶執行長 Chris Cocks、前 Wizards of the Coast 總裁 Cynthia Williams 以及公司高管等管理團隊，指責其未履行對公司的信託義務，並試圖隱瞞公司面臨的庫存積壓和供應鏈問題。據外媒 GoLocalProv 報導，原告引用了美銀證券先前的分析報告，該報告曾兩度下調孩之寶的股票評級，並指出《魔法風雲會》為了提升短期的業績，過度生產而陷入困境。

廣告 廣告

更聲稱孩之寶以人為方式抬高價格來回購自家股份，進而對公司造成實質損害。列出在 2022 年 4 月到 2022 年 7 月期間，當股價因為推出《魔法風雲會》大量印刷的新系列而被抬高時，孩之寶花費了 1.25 億美元回購了約 140 萬股公司股票。但財報會議中，孩之寶卻表示大量印製《魔法風雲會》新系列，是為了滿足新消費客群的需求，這讓股東們認為該消息存在虛假和具有誤導性。

除了發行量過大之外，訴訟內容還提到孩之寶推出的「30週年紀念版」卡包要價高達 999 美元引起社群強烈反彈，開賣不到 1 小時就宣布搶購一空，想營造出需求非常高的假象。《魔法風雲會》除了是全世界最熱門的集換式卡牌遊戲之一，更是孩之寶旗下最賺錢的 IP 之一，但股東擔憂目前的經營方針是在透支老玩家們的熱情與錢包。目前孩之寶官方還沒有對此做出正式回應。