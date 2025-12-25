《魔物獵人》成人向二創最多的竟是牠？艾路貓、迅龍登榜，玩家全看傻
全球人口超過 80 億人，每個人都有不同的喜好，有些喜好可能非常特殊，不是所有人都可以理解。最近國外論壇 Reddit 的《魔物獵人》看版上，一名玩家分享了一份相當特殊的統計資料，整理出該系列中擁有最多「成人向（NSFW）」二創作品的魔物／生物排行榜。該玩家以知名獸迷創作網站為數據來源，截至 2025 年 12 月的數據，不少魔物以及獵人的好夥伴「艾路貓」，在特定的二創社群中擁有非常驚人的人氣。
由玩家 u/ForestNargacuga 整理，根據這份「紳士榜單」數據，「艾路貓」以 2,391 筆相關投稿奪下冠軍寶座，而緊追在後的是擁有 2,365 筆資料的「迅龍」，兩者數量在伯仲之間，且前兩名的數據量遙遙領先其他競爭者。第三名則由人氣同樣不少的「雷狼龍」有 922 筆，接續為「滅盡龍」814 筆與「泡狐龍」774 筆。值得注意的是，榜單中不只包含了歷代經典魔物，來自如《魔物獵人 荒野》的生物也榜上有名，像是新加入的座騎夥伴「鷺鷹龍」以 490 筆創作衝上排行榜第 11 名。
而對於這份整理資料，許多網友都貼出各種疑惑、不理解的表情圖片，畢竟除了艾路還算是人形可以理解外，其他都是各式各樣的巨大龍類，因此笑稱：「或許我們才是應該被獵捕的魔物」
