《魔物獵人》發表會確認《荒野》迎最後一波新魔物！《魔物獵人物語3》發售日同步公開

今（12）天舉行的年度遊戲大獎（TGA2025）上除了決定所有獎項獎落誰家外，也帶來了如《惡靈古堡9 安魂曲》、《影之刃 零》等受到玩家們期待大作的最新情報與發售日期。而這其中，Capcom 旗下廣受歡迎的《魔物獵人》系列其實早在昨（11）天就推出了《魔物獵人》線上發布會影片，揭曉《魔物獵人 荒野》最後一次新增魔物的免費更新內容，以及新作《魔物獵人物語3 命運雙龍》將於明年 3 月份正式發售的最新消息。

(Credit:Capcom)

廣告 廣告

根據昨（11）天 Capcom 推出的《魔物獵人》線上發布會影片，新作《魔物獵人物語3 命運雙龍》確認將在2026 年 3 月 13 日正式發售，玩家將在遊戲中扮演遊騎兵隊長，對抗那些破壞生態環境與對瀕危物種造成威脅的「侵獸」，進入侵獸巢穴中拯救瀕危物種的蛋後進行「保育孵化」。

孵化完成之後的魔物能夠培養成隨行獸並且放生，提升那些魔物所處地區的「生態等級」，生態等級提升後玩家就會更容易獲得魔物的蛋，已培養出各種具有不同屬性的隨行獸，也有機會培養出雙屬性隨行獸，增添玩家們收集隨行獸的動力與樂趣。

此外，12 月 16 日《魔物獵人 荒野》的第四波免費更新就會推出，新魔物巨戟龍與巨戟機械武器將被加入遊戲之中，而 12 月 24 日玩家也將迎接新的歷戰王凍峰龍。官方也確認，這將是《魔物獵人 荒野》最後一次新增魔物，而明年 2 月份也將最後一次更新歷戰王任務，歷戰王鎖刃龍將會登場替任務畫下完美句點。並且，製作人辻本良三也表示，他們也會持續改善 Steam 版本遊戲的穩定性，努力最佳化《魔物獵人 荒野》的遊戲表現。

(Credit:Capcom)

同時，Capcom 也宣布，明年 1 月 31 日至 2 月 1 日將在台北國際電玩展期間舉辦線下實體活動《魔物獵人 荒野》冠軍賽，決定哪支隊伍是最強的《魔物獵人》隊伍。