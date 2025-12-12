《魔物獵人》發表會確認《荒野》迎最後一波新魔物！《魔物獵人物語3》發售日同步公開
今（12）天舉行的年度遊戲大獎（TGA2025）上除了決定所有獎項獎落誰家外，也帶來了如《惡靈古堡9 安魂曲》、《影之刃 零》等受到玩家們期待大作的最新情報與發售日期。而這其中，Capcom 旗下廣受歡迎的《魔物獵人》系列其實早在昨（11）天就推出了《魔物獵人》線上發布會影片，揭曉《魔物獵人 荒野》最後一次新增魔物的免費更新內容，以及新作《魔物獵人物語3 命運雙龍》將於明年 3 月份正式發售的最新消息。
根據昨（11）天 Capcom 推出的《魔物獵人》線上發布會影片，新作《魔物獵人物語3 命運雙龍》確認將在2026 年 3 月 13 日正式發售，玩家將在遊戲中扮演遊騎兵隊長，對抗那些破壞生態環境與對瀕危物種造成威脅的「侵獸」，進入侵獸巢穴中拯救瀕危物種的蛋後進行「保育孵化」。
孵化完成之後的魔物能夠培養成隨行獸並且放生，提升那些魔物所處地區的「生態等級」，生態等級提升後玩家就會更容易獲得魔物的蛋，已培養出各種具有不同屬性的隨行獸，也有機會培養出雙屬性隨行獸，增添玩家們收集隨行獸的動力與樂趣。
此外，12 月 16 日《魔物獵人 荒野》的第四波免費更新就會推出，新魔物巨戟龍與巨戟機械武器將被加入遊戲之中，而 12 月 24 日玩家也將迎接新的歷戰王凍峰龍。官方也確認，這將是《魔物獵人 荒野》最後一次新增魔物，而明年 2 月份也將最後一次更新歷戰王任務，歷戰王鎖刃龍將會登場替任務畫下完美句點。並且，製作人辻本良三也表示，他們也會持續改善 Steam 版本遊戲的穩定性，努力最佳化《魔物獵人 荒野》的遊戲表現。
同時，Capcom 也宣布，明年 1 月 31 日至 2 月 1 日將在台北國際電玩展期間舉辦線下實體活動《魔物獵人 荒野》冠軍賽，決定哪支隊伍是最強的《魔物獵人》隊伍。
其他人也在看
《惡靈古堡9》里昂真的回來了！新預告搶先看，手持電鋸開砍殭屍
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息，明年 2 月 27 日將推出的《惡靈古堡9 安魂曲》在獎會開始前所預告的新消息也如約而至，系列經典角色里昂確認將回歸遊戲！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
《空戰奇兵8》驚喜宣布2026上市！化身航母飛行員開戰鬥機，預告搶先看
萬代南夢宮旗下廣獲好評的《空戰奇兵》系列自 1995 年推出以來就吸引了許多想一圓戰鬥機駕駛夢的粉絲，受到玩家們的歡迎。而時值系列 30 週年，萬代南夢宮也在今（12）天的年度遊戲頒獎典禮（TGA 2025）上正式宣布，《空戰奇兵8：Wings of Theve》將在明年正式發售！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025《古墓奇兵》新作、重製連兩年上市！預告搶先看
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而就在今年獎會開始前，經典探索尋寶遊戲 IP《古墓奇兵》就已經預告會帶來新消息，沒想到預告片正式曝光之後，讓這個經典系列的全球粉絲都感到超級意外，因為《古墓奇兵》竟直接公布了兩款新作，並且預計會在 2026、2027 連續兩年推出！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
聯準會連三降息！鮑爾示警就業風險大於通膨
美國聯邦準備理事會（Fed）於美國時間 12 月 10 日宣布再度降息 1 碼（0.25 個百分點），將基準利率下調至 3.5%～3.75%，形成 2025 年來的「連三降」蘋果仁 ・ 1 天前 ・ 發起對話
變賣回收物遇午休時間 衝動哥嗆「休息吃飯很偉大嗎？」打瞎員工左眼
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 去年3月間，桃園一名沈姓男子前往資源回收場欲變賣資源回收物時，因為午休時間將屆，吳姓員工請沈男盡速卸貨，不料沈男聞訊暴怒嗆「你們休息吃飯很偉大嗎？」接著就徒手朝吳男左眼揮拳攻擊，造成吳男左眼球有外傷性鞏膜破裂，經治療後，左眼球已達萎縮無功能的重傷害。全案經桃園地院審理，沈男坦承犯行，也積極與吳男和解，同意分期賠償16...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【胡文琦專欄】賴政府應試試另類辦法
文/胡文琦 親民黨發言人 媒體報導，針對南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統近期將入境資料、出境 […]民眾日報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【有影】首席捐贈台北101夢想舞台耶誕音樂會 石原慈善青年基金會跨足兒童公益
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、陳巧紜／台北報導 企業公益投入讓孩子夢想更偉大！台北101每年在耶誕節期間舉辦的「夢想舞台耶誕音樂會」，今年財團法人石原慈善青年基金會及再生緣細胞生技首度贊助兒童公益活動，成為活動首席捐贈單位。今年活動集結5大公益團體、10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組兒少表演團隊，超過500位兒童與青少年，12月的週末...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025年度最佳遊戲是《33號遠征隊》！擊敗5款大作 領獎領到手軟封神
年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）今（12）天正式登場，而最重要的年度最佳遊戲今年也入圍了許多受到玩家們歡迎的作品，任天堂的《咚奇剛：蕉力全開》、小島秀夫的《死亡擱淺2 冥灘之上》、讓玩家們期待 7 年之久的《空洞騎士：絲綢之歌》、獨立遊戲神作，也拿過 GOTY 的《黑帝斯》續作《黑帝斯II》與《天國降臨：救贖2》以及今年的超級大黑馬《光與影：33號遠征隊》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 1
赴馬爾地夫旅遊返國 南市再增1登革熱移入病例
台南市12月11日再度新增1例境外移入登革熱病例，個案為永康區埔園里30多歲本國籍男性，12月4日至12月10日至馬爾地夫旅遊，11日經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外移入第20例確定病例。南市衛生局表示，個案12月9日有出現發燒及肌肉痛症狀，12月10日搭乘飛機自桃園機場入境後仍有身自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
韓國交易所擬延長綠色債券費用豁免至2026年底
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，韓國交易所(KRX)計畫將韓國綠色債券的收費豁免再延長一年。韓國交易所在週五發表的韓國綜合股價指數(KOSPI)上市規定實施細則擬議修正案中包含了上述內容。根據該項修正案，將繼續對韓國綠色債券投資者免除註冊費用和年費，直到2026年12月31日。但是收費豁免將不適用於其他社會影響債券，如社會責任投資(SRI)債券。韓國綠色債券是韓國環境部和金融服務委員會共同開發的綠色經濟活動定義體系「K分類法」下，為韓國國內的生態友好型項目提供資金的債務證券。韓國交易所從2020年6月開始免除綠色債券和SRI債券的費用，以促進對環境、社會、治理領域的投資。財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔣萬安、李西河列席北市議會市政總質詢 (圖)
台北市議會12日進行市政總質詢，市長蔣萬安（左）、警察局長李西河（右）列席，針對議員提及社群平台小紅書涉逾千件詐欺案相關議題進行答詢。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
日本製鐵併購後擴大全球產能，目標2030年粗鋼突破1億噸
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日本鋼鐵生產大廠日本製鐵方面預計，到2030年，該公司全球年度粗鋼產能將增至1億噸或更多。今年6月，日本製鐵完成了以150億美元收購美國鋼鐵公司的交易，並承諾向該資產投資110億美元，隨後還將追加投資。在日本鋼鐵需求疲軟之際，日本製鐵尋求加強在美國市場的影響力。這項交易説明日本製鐵將其全球粗鋼產能提升至每年8,600萬噸，其中4,200萬噸來自海外。除美國外，印度和泰國也是該公司的增長市場。日本製鐵週五表示，公司計畫在未來五年進行6兆日圓(385.4億美元)的資本和業務投資，其中包括對美國鋼鐵投資的110億美元，並根據其2030年管理計畫，將基本業務利潤目標設定在1兆日圓或以上。日本製鐵方面預計，在截至明年3月份的財政年度，基本業務利潤，也就是經調整後的利潤將為6,800億日圓，低於去年的7,937億日圓。財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
挺國會助理遭嗆「收割」 張啓楷怒：民進黨立委一個都不見！
[Newtalk新聞] 針對國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化相關修法，引發部分助理反彈，今（12日）有跨黨派助理聚集抗議，民眾黨立委張啓楷也到場聲援，卻遭部分助理嗆兩面手法、收割。張啓楷表示，只有少數聲音如此，他聽到的是肯定吧？因為他去支持是對的，並反嗆民進黨立委怎麼一個都不見了？ 民眾黨團上午召開「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。 會後接受媒體聯訪時，媒體提問，怎麼看剛聲援助理遭嗆聲「收割」？張啓楷回應，他剛特別去關心國會助理朋友，絕大多數人都說謝謝他，只有少數聽到的聲音喊說 收割、兩面手法，剛記者說用嗆聲的字眼，「我聽到是肯定吧？」說收割，那就肯定去是對的、支持他們是對的，民眾黨訴求、要求公費公用、公費助理制度化，都是對的，所以掌聲很多。 張啓楷直言，他更要問的是，說他去收割，「啊你們民進黨立委怎麼一個都不見了？民進黨立委跑去哪裡？」「你們不支持，還在那邊調皮搗蛋，還扯後腿」。 黃國昌則說，剛所講的助理費事情，之前他已清楚回答過，民眾黨支持的是助理費的制度化，非常重要的一個原則是公款公用，他昨在司法及法制委員會也新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 2
2025 TGA《七大罪：Origin》公布全新預告片！1月28日正式推出
網石集團於太平洋時間 12 月 11 日（台灣時間 12 月 12 日）在洛杉磯孔雀劇院舉辦的「The Game Awards 2025」上，公開了旗下即將推出的開放世界動作 RPG《七大罪：Origin》的全新預告片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【資安】免費檢測阿茲海默症的社群廣告？付費拿完整報告？當心不當收費、隱性訂閱風險
近期民眾回報在 Facebook 上看到「阿茲海默症測驗」的廣告，可檢測是否有確診前兆。經查證，類似測驗網站並非名義上的「詐騙網站」，但是涉及「不當收費」、「隱性訂閱」及「廣告不實」等問題，受測者答題完，該網站會要你填寫 Email，並收取約 1 美元的小額費用來換取完整報告，若民眾填寫銀行帳號，看完報告後未即時取消扣款，該網站會把民眾變成自動訂閱，甚至收取隱性訂閱費用，網路論壇已有不少人受害，發文甚至提到即使要求取消訂閱，網站客服也消極應對。提醒民眾，在台灣，進行阿茲海默症或智力測驗應至醫院，尋求專業醫師評估與診斷，而非透過來路不明的網站自我檢測。MyGoPen ・ 5 小時前 ・ 發起對話
2025 TGA公開《墮落之王2》首支實機預告，一代同步推出大更新與限時五折優惠
獨立遊戲開發與發行商CI Games今日於The Game Awards（TGA）首次公開備受期待的動作角色扮演新作《Lords of the Fallen II》首支實機預告。預告片由搖滾樂團Ghost翻唱《It’s a Sin》，以震撼影像呈現玩家將在雙重世界中對抗兇猛巨型敵人的殘酷魂系戰鬥。本作採用Unreal Engine 5開發，預計於2026年推出，登陸PlayStation5、Xbox Series X|S與Epic Games Store（PC），現已開放願望清單。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《明日方舟：終末地》確定1月22日公測，TGA 2025新預告曝光
由鷹角網絡出品的3D即時策略 RPG《明日方舟：終末地》，官方於今(12)日宣佈，將於2026年1月22日開啟全球公測，屆時將登陸PlayStation5、PC、App Store、Google Play等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2025 TGA《仁王3》1月29日推出試玩版！遊戲一代限時下殺一折
臺灣光榮特庫摩宣布，黑暗戰國動作RPG「仁王」系列最新作『仁王３』（PlayStation5／Steam），已於「The Game Awards 2025」公開全新宣傳影片，並確定於2026年1月29日（四）推出體驗版。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《Pokemon TCG Pocket》新擴充包「紅蓮烈焰」12月17日登場，超級噴火龍Y等新卡搶先看
株式會社寶可夢公布了以下有關和Creatures Inc.以及DeNA Co., Ltd.共同開發的《Pokémon Trading Card Game Pocket》的資訊。1. 主題擴充包「紅蓮烈焰」將在12月17日登場。 2. 介紹部分在「紅蓮烈焰」中登場的卡牌。 3. 新收藏冊、收藏板登場。 4. 遊戲裡的活動陸續登場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
矽谷人形機器人高峰會 宛如實體ChatGPT走入日常
（中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）人形機器人為科技界的下一個激烈戰場，矽谷人形機器人高峰會今天登場，近40家機器人、元件廠商參展，除家事型機器人，能以人性化方式與人對話的社交型機器人也亮相，宛如實體ChatGPT。美國小學生說，未來若家中出現機器人，「可能會有些害怕，但最終會習慣」。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話