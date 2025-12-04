《魔物獵人》IP未來可能不只做遊戲？製作人透露：「還會探索更多事物拓展IP可能性！」

來到歲末年終的 12 月份，全球遊戲圈的許多年度獎項都將正式揭曉，看看誰會成為今年遊戲界的最大贏家，獲得最多的獎項肯定。而昨（3）天 PlayStation 官方的「PlayStation Partner Awards 2025 Japan／Asia」正式公告獲獎名單，其中 Capcom 旗下的《魔物獵人：荒野》獲得了大獎、無障礙獎與玩家選擇獎肯定，製作人辻本良三與總監德田優也也感謝玩家們一路以來的鞭策與意見，並且也透露，接下來他們可能會更思考遊戲以外的其他事情，擴展《魔物獵人》IP。

(Credit:Capcom)

事實上，在今年 2 月份《魔物獵人：荒野》正式推出後，由於優化、後續更新無法留下玩家等問題，讓卡普空也承認過發售之後的遊戲銷售確實疲軟。不過，昨（3）天 PlayStation 揭曉的年度獎項「PlayStation Partner Awards 2025 Japan／Asia」得獎名單中，《魔物獵人：荒野》依然獲得了三個獎項肯定。對此遊戲總監德田優也與製作人辻本良三也接受了媒體訪問，德田優也就表示：「我們為遊戲內容量與遊戲難度的問題感到抱歉，但我們還是很開心能獲得各個獎項。包括玩家選擇獎提名，我們想感謝仍然給予我們意見以及溫暖鼓勵的玩家。」，製作人辻本良三也說，在更新過程中玩家的意見非常有幫助，也帶給了他們力量，並透露未來《魔物獵人：荒野》還有後續更新，他們也會盡全力。

德田優也並舉例，他們就分析了過去的作品中會讓新手玩家卡關的地方並不斷改善，也盡可能開發對不論是新手與老手玩家都能覺得好用的新系統，「但我們這次將遊戲做成即便是新手玩家，還是過去不能通關的玩家都能順利通關，所以可能就對老手而言覺得並不難。」，而製作人辻本良三也透露，接下來《魔物獵人》系列會繼續發展下去，並且可能不僅限於推出遊戲：「我想探索遊戲之外的事情，進一步擴展《魔物獵人》IP 的可能性。」

不過，事實上，2020 年曾由索尼影視娛樂發行了《魔物獵人》的真人版電影，還找來蜜拉·喬娃維琪擔綱主角，但當時的電影評價卻慘遭滑鐵盧，在知名影評網站 Metacritic 僅得到 47 分，因此未來《魔物獵人》系列如果要繼續推出影視作品的話，可能也得思考該怎麼將遊戲搬上大螢幕才能獲得成功。